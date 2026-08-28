Liverpool remata sofá con 60% de descuento: es estilo contemporáneo y tiene espuma alta densidad, ideal para un fácil lavado

Renovar la sala del hogar es una de esas decisiones de compra que suelen posponerse durante años. Liverpool tiene una oferta importante para audiencia buscando una pieza contemporánea de calidad: el sofá Tarte de algodón con estilo contemporáneo por $13,590 pesos que tenía un valor anterior de $33,990 con un ahorro de $20,400 pesos, equivalente al 60 por ciento de descuento. Además, la tienda muestra la posibilidad de pagarlo en hasta 6 meses sin intereses con tarjetas participantes.

El sofá reúne varias características pensadas para el uso familiar cotidiano. Cuenta con tapizado de algodón fácil de limpiar, relleno de espuma de alta densidad, estructura reforzada y diseño contemporáneo minimalista que se integra en decoraciones modernas de sala mediana.

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Tapizado de algodón fácil de limpiar, espuma de alta densidad y estructura reforzada

El diseño del sofá Tarte utiliza tapizado de algodón, material natural transpirable que ofrece varias ventajas prácticas frente a los tejidos sintéticos convencionales: mayor comodidad al sentarse durante períodos prolongados, mejor circulación de aire durante el uso cotidiano en climas cálidos mexicanos y facilidad de limpieza con métodos tradicionales (paño húmedo con agua tibia y jabón neutro para manchas superficiales).

Sofá Tarte de algodón en Liverpool (Liverpool)

Su combinación con el diseño contemporáneo minimalista lo hace ideal para hogares que evitan estilos recargados o sobrecargados de detalles decorativos. La paleta de color neutra facilita la integración con múltiples estilos decorativos, desde salas modernas hasta espacios rústicos actualizados.

El interior del sofá integra espuma de alta densidad, característica premium que asegura mayor durabilidad frente a espumas convencionales de baja densidad que suelen hundirse después de pocos años de uso. Esta característica es especialmente importante para audiencia que planea conservar el sofá durante varios años sin renovarlo constantemente, o hogares con uso intensivo diario donde el mueble recibe carga continua de varios integrantes de la familia.

Entre sus características destacan:

Tapizado de algodón natural

natural Diseño contemporáneo minimalista

Relleno de espuma de alta densidad

Estructura interior reforzada

Fácil limpieza con paño húmedo

con paño húmedo Paleta cromática neutra integrable

Ideal para sala mediana estándar

Marco resistente para uso familiar prolongado

Cojines de asiento y respaldo integrados

Adecuado para uso diario intensivo

Por tratarse de un mueble voluminoso, también conviene revisar el espacio disponible en la sala antes de hacer el pedido y verificar el ancho de la puerta principal del inmueble para asegurar que el mueble pueda ingresar sin dificultad. Liverpool coordina la entrega con anticipación por el peso y volumen del producto.

El sofá cuenta con garantía oficial Liverpool cubriendo defectos de fabricación en la estructura interior, tapizado, cojinería y accesorios originales incluidos en la entrega. En caso de detectar algún defecto de fábrica al momento de recibir el sofá, es importante reportarlo dentro de los primeros días posteriores a la entrega para gestionar el cambio o reparación según la política vigente del retailer.

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