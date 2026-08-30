¿Portal a otra dimensión? Extraño arcoiris aparece bajo el puente más alto del mundo

Un arcoiris prácticamente perfecto apareció bajo el puente Huajiang Grand Canyon, en la provincia de Guizhou, en China, creando una escena que rápidamente llemó la atención entre residentes y turistas, además de en las redes sociales en donde calificaron las escena como si fuese sacada de una película de ciencia ficción.

La imagen difundida por AccuWeather, cuyo crédito le pertenece a CGTN de China, muestra un enorme arco luminoso bajo la estructura del considerado puente más alto del mundo, acompañado por una cortina de agua y niebla; la escena sucedió durante una exhibición de agua instalada en la monumental estructura china.

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Watch: 360-degree rainbow captured at the world's tallest bridge pic.twitter.com/QVNIWcCTi4 — CGTN (@CGTNOfficial) August 28, 2026





¿Por qué apareció un arcoiris debajo del puente más grande del mundo en China?

Aunque la imagen puede parecer extraordinaria, no se trata de un portal ni mucho menos de un fenómeno sobrenatural, ya que su explicación se encuentra en la óptica.

La cortina de agua genera millones de pequeñas gotas suspendidas en el aire; cuando los rayos del Sol atraviesan esas gotas, la luz blanca se refracta, se reflejaninmediatamente y se separa en diversos colores, produciendo el arcoiris.

En determinadas condiciones de posición del Sol, del observador y de las gotas de agua, es posible ver una porción mucho mayor del círculo del arcoíris e incluso una apariencia prácticamente completa.

Maravilla de la ingeniería china convertida en un auténtico espectáculo

El Huajiang Grand Canyon Bridge se eleva unos 625 metros sobre el fondo del cañón, lo que lo convirtió en el puente más alto del mundo; tiene una longitud aproximada de 2.9 kilómetros y un vano principal de unos 1,420 metros.

Su particular cortina de agua también forma parte de la experiencia turística del lugar; en pruebas anteriores, el agua cayendo desde la estructura y la luz solar ya habían producido espectaculares arcoíris sobre el cañón.

Así que, aunque la imagen parezca mostrar un portal hacia otra dimensión, la verdadera explicación resulta igual de fascinante: ingeniería, agua, luz se combinaron para crear uno de los espectáculos ópticos más impresionantes ue pueden producir un arcoíris.

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