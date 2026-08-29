Liverpool remata refrigerador Whirlpool dúplex con 56% de descuento y hasta 9 MSI 

Cuando la familia crece o los hábitos de compra semanal aumentan, el refrigerador convencional de 11 o 14 pies suele quedarse corto para almacenar cómodamente carnes, lácteos, verduras, frutas y bebidas de la semana completa. Liverpool lanzó una oferta importante para hogares con requerimientos amplios de refrigeración: un refrigerador Whirlpool dúplex de 18 pies cúbicos con tecnología Inverter y sistema No Frost por $16,279 pesos.

El equipo tiene un descuento de $20,719 pesos, respcto a los $36,999 del valor original, equivalente al 56 por ciento de rebaja. Además, la tienda muestra la posibilidad de pagarlo en hasta 9 meses sin intereses con tarjetas participantes, aunque el plan a 9 meses acumula un recargo aproximado de $1,110 pesos respecto al precio de contado.

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Más allá del descuento, el refrigerador reúne varias características pensadas para familias numerosas con hábitos amplios de almacenamiento. Cuenta con configuración dúplex Side by Side, compresor Inverter, sistema No Frost, distribución vertical separada para refrigerador y congelador con acceso independiente.

Refrigerador dúplex Whirlpool en Liverpool (Liverpool)

Configuración dúplex Side by Side con acceso vertical: características del refrigerador Whirlpool dúplex

El refrigerador utiliza la configuración dúplex Side by Side, formato con dos puertas verticales lado a lado que separan completamente el compartimento de congelación (a la izquierda) del compartimento de refrigeración (a la derecha). Esta distribución ofrece varias ventajas prácticas frente al formato Top Mount convencional: acceso ergonómico a ambos compartimentos sin necesidad de agacharse, mejor organización visual de alimentos por categorías y capacidad ampliada distribuida verticalmente para aprovechar espacios estrechos de cocina.

El equipo integra compresor Inverter, tecnología que ajusta automáticamente su velocidad según la demanda de enfriamiento del refrigerador. Esta característica ofrece tres beneficios verificables: reducción del consumo eléctrico vs compresores convencionales de velocidad fija + operación silenciosa al mantener velocidades bajas durante períodos de estabilidad térmica + mayor durabilidad del compresor al reducir el estrés de arranques y paradas frecuentes.

El sistema No Frost elimina la acumulación de escarcha en el congelador y descarta la tarea manual de descongelamiento periódico que requerían los refrigeradores convencionales de generaciones anteriores.

Entre sus características destacan:

Capacidad 18 pies cúbicos

Configuración Dúplex Side by Side

Compresor Inverter para ahorro energético

para ahorro energético Sistema No Frost automático

automático Marca Whirlpool modelo WD1600S

modelo Distribución vertical independiente refrigerador y congelador

Dispensador de agua y hielo exterior (según variante)

Iluminación LED interior

interior Parrillas de cristal templado antiderrame

antiderrame Control digital de temperatura

Cajones para verduras con control de humedad

Voltaje 127V estándar

Por tratarse de un refrigerador dúplex de gran volumen, también conviene medir el espacio disponible en la cocina antes de hacer el pedido. Las dimensiones aproximadas son 84 centímetros de ancho, 175 de alto y 74 de profundidad, además de verificar el ancho de la puerta principal del inmueble para la entrada del equipo.

Garantía oficial Whirlpool

El refrigerador cuenta con garantía oficial Whirlpool México de 12 meses en partes generales cubriendo defectos de fabricación del sistema de refrigeración, sistemas electrónicos internos, parrillas, cajones, dispensador y accesorios originales incluidos en el empaque. El compresor Whirlpool con tecnología Inverter cuenta con garantía extendida oficial según política vigente del fabricante, característica premium diferencial vs el estándar 12 meses del segmento.

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