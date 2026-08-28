Si naciste en los 90, es casi imposible que no hayas visto al Coyote intentar atrapar al Correcaminos, quien, aunque sus planes casi siempre terminaban con una explosión, una caída o algún invento de ACME saliéndole mal, Wile E. Coyote siempre regresaba para intentarlo de nuevo.

Por eso, cuando se anunció que esta clásica rivalidad de los Looney Tunes llegaría al cine con un live action, la nostalgia hizo lo suyo.

Warner Bros creo Coyote vs. Acme, pero por razones económicas, estudios decidió no estrenarla y durante años pareció destinada a desaparecer.

Ahora, tres años después, la cinta finalmente llegó a los cines y México se convirtió en uno de los primeros países en proyectarla, ¿Pero realmente nuestro país está “salvando” al Coyote? Aquí en adn noticias te contamos todo.

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¿Qué pasó con la película Coyote vs. Acme?

Coyote vs. Acme fue filmada en 2022 bajo el sello de Warner Bros. y tenía un presupuesto cercano a los 70 millones de dólares; la producción ya estaba terminada e incluso había pasado por funciones de prueba con buenos resultados.

Sin embargo, en noviembre de 2023, Warner Bros. Discovery decidió archivar la película y utilizarla como una deducción fiscal.

La decisión contemplaba un beneficio fiscal de alrededor de 30 millones de dólares y provocó una fuerte reacción entre los integrantes de la producción, cineastas y seguidores de los Looney Tunes.

La película, que ya estaba lista para llegar al público, quedó entonces fuera de los planes de estreno, y ahí comenzó el verdadero problema.

Fans lanzan campaña para salvar Coyote vs. Acme

La decisión de Warner Bros. provocó una ola de indignación entre los fans y miembros de la industria cinematográfica.

En redes sociales comenzó a tomar fuerza el hashtag #ReleaseCoyoteVsAcme, utilizado para pedir que Warner Bros. permitiera que otra compañía pudiera distribuir la película.

La presión no se quedó únicamente en internet, pues también hubo acciones y protestas relacionadas con la cancelación, mientras el director Dave Green y parte del elenco continuaban defendiendo el proyecto.

Durante meses, la película parecía estar en un limbo: Warner Bros. no quería estrenarla, pero tampoco estaba claro si otro estudio tendría la posibilidad de recuperarla.

¿Quién salvó a Coyote vs. Acme?

La respuesta tiene nombre y apellido: Ketchup Entertainment. Después de años de incertidumbre, la distribuidora independiente consiguió adquirir los derechos de Coyote vs. Acme por alrededor de 50 millones de dólares en 2025, lo que permitió que la cinta volviera a tener un camino hacia las salas de cine.

Así que, aunque en redes pueda decirse que “México salvó a Coyote vs. Acme”, la realidad es un poquito diferente.

El rescate de la película ocurrió gracias a la presión pública y a la adquisición de los derechos por parte de Ketchup Entertainment, México, sin embargo, sí tiene un papel especial en este regreso.

¿Por qué dicen que México está salvando a Coyote vs. Acme?

Porque Coyote vs. Acme llegó a los cines mexicanos desde el jueves 27 de agosto de 2026, un día antes de su estreno internacional del 28 de agosto.

En México, la distribución está a cargo de Zima Entertainment, que llevó la película tanto a salas comerciales como a espacios culturales.

Eso convirtió a nuestro país en uno de los primeros lugares donde el público pudo ver en pantalla grande una película que durante años parecía destinada a quedarse guardada.

Así que no, México no compró los derechos ni fue quien negoció el rescate de la cinta, pero sí se convirtió en uno de los primeros mercados en recibirla después de todo el drama que vivió en Hollywood.

Y, considerando que se trata de un personaje que lleva décadas intentando conseguir lo imposible, la historia resulta bastante apropiada.

Coyote vs. Acme también llegó a la Cineteca Nacional

La película no solo llegó a las cadenas comerciales, pues la Cineteca Nacional incluyó Coyote vs. Acme en su programación de estrenos en la sede de Xoco.

De acuerdo con la cartelera oficial, la película tiene funciones del 28 de agosto al 2 de septiembre, con horarios de 15:30 y 18:00 horas en la Sala 2.

La cinta tiene una duración de 98 minutos y fue dirigida por Dave Green.

¿De qué trata la película Coyote vs. Acme?

En Coyote vs. Acme, Wile E. Coyote está cansado de que los productos de ACME fallen una y otra vez mientras intenta atrapar al Correcaminos.

Después de sufrir las consecuencias de esos artefactos, decide llevar a la compañía ante los tribunales y exigir que se haga responsable.

Para enfrentarse a ACME, el Coyote cuenta con la ayuda de Kevin Avery, un abogado interpretado por Will Forte.

La historia también incorpora a Paige Avery, interpretada por Lana Condor, y a John Cena como Buddy Crane, representante legal de ACME.

La película combina actores de acción real con personajes animados de los Looney Tunes y convierte la eterna persecución entre el Coyote y el Correcaminos en una especie de batalla legal.

Reparto de Coyote vs. Acme

El elenco principal de Coyote vs. Acme está integrado por:

• Will Forte como Kevin Avery.

• John Cena como Buddy Crane.

• Lana Condor como Paige Avery.

• Eric Bauza, quien participa como voz de Wile E. Coyote.

• Wile E. Coyote, protagonista animado de la historia.

La película fue dirigida por Dave Green y el guion fue escrito por Samy Burch, a partir de una historia desarrollada junto con James Gunn y Jeremy Slater.

¿Coyote vs. Acme es buena? Esto dicen las primeras críticas

La recepción de la película no ha sido unánime, ya que, algunas críticas han destacado su combinación de humor, corazón y acción real con animación, además de la manera en que utiliza la historia del Coyote para hablar sobre temas como el poder corporativo y la búsqueda de justicia.

Así que, más allá de las opiniones de los especialistas, ahora el público finalmente tiene la oportunidad de decidir si Coyote vs. Acme realmente merecía haber sido archivada.

Cuéntanos, ¿irás a ver la película Coyote vs. Acme a la Cineteca Nacional?

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