Walmart pone en rebaja pantalla económica de 32 pulgadas y ahorro energético con descuento de $1,200 y hasta 12 MSI

Si estás pensando en comprar una pantalla para el dormitorio u otro espacio pequeño donde poder acceder a plataformas de streaming como Netflix, YouTube, Disney+ o Prime Video, entonces la Smart TV Signa de 32 pulgadas que Walmart tiene en rebaja puede ser una buena opción. El equipo bajó de $2,999 a $1,799 pesos y se puede comprar en hasta 12 meses sin intereses (MSI).

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¿Cuánto cuesta la pantalla de 32 pulgadas en Walmart y cómo pagarla?

Según la ficha del producto en Walmart, el televisor bajó de $2,999 a $1,799 pesos, un ahorro de $1,200. Para el pago en diferido, la tienda ofrece los siguientes esquemas de meses sin intereses con diferentes tarjetas:

3 MSI de $599.67

6 MSI de $299.83

9 MSI de $199.89

12 MSI de $149.92

En todos los casos el total a pagar se mantiene en $1,799, sin ningún cargo adicional por diferir el pago. También se puede pagar hasta en 8 plazos con Cashi + Aplazo.

Walmart ofrece el televisor con hasta 12 meses sin intereses. (Walmart)

¿Qué características tiene esta Smart TV de 32 pulgadas a la venta en Walmart?

“El Smart TV Signa Android TV de 32 pulgadas ofrece una pantalla LED HD con soporte HDR para imágenes claras y colores vibrantes”, describe Walmart en la ficha del producto. En cuanto a sonido, este televisor incorpora tecnología Dolby Audio para un sonido envolvente.

El equipo trae Android TV integrado, lo que significa que se pueden descargar e instalar aplicaciones directamente en el televisor, sin necesidad de comprar un dispositivo aparte. Gracias a esto, se puede acceder con facilidad a aplicaciones como YouTube, Netflix, Prime Video y Disney+.

Sobre el consumo, el televisor tiene eficiencia energética nivel A, la categoría que indica menor gasto de electricidad, un punto a favor si va a quedar encendido varias horas al día.

Por su tamaño de 32 pulgadas y su diseño ligero en color negro, esta pantalla se recomienda para recámaras, cocinas, oficinas o espacios pequeños y medianos, con opción de instalarla en la pared o sobre un mueble.

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