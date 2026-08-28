La Luna se robó las miradas durante la noche del 27 de agosto y la madrugada del 28 con un eclipse lunar parcial que dejó postales espectaculares en distintas partes del mundo.

Mientras en algunos lugares las nubes se encargaron de arruinar el espectáculo y sí, CDMX, estamos hablando de ti, en otras ciudades el cielo despejado permitió observar cómo la sombra de la Tierra cubría gran parte del disco lunar y le daba ese característico tono rojizo.

El fenómeno fue visible en buena parte de América, además de regiones de Europa y África, por lo que fotógrafos y aficionados de distintos países aprovecharon para apuntar sus cámaras hacia el cielo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¡Es hoy, es hoy!👀

🌚Ya puedes voltear al cielo para ver el inicio del eclipse lunar parcial que sí es visible en prácticamente todo México.

Eso sí, a ver si las nubes y la lluvia nos ayudan y dejan disfrutar de este impresionante fenómeno astronómico🤩 pic.twitter.com/NPMqTwDUxq — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 28, 2026

Así se vio el eclipse lunar del 27 de agosto en diferentes partes del mundo

En México, el eclipse pudo observarse durante la noche del jueves 27 de agosto; su punto máximo, cerca del 96% de la Luna quedó dentro de la sombra de la Tierra, provocando una apariencia cercana a la llamada “Luna de sangre”.

Sin embargo, las condiciones del cielo no fueron iguales en todo el país y en algunas zonas la nubosidad complicó la observación.

Aun así, hubo lugares donde el cielo permitió capturar imágenes del fenómeno y convertir la noche en una auténtica postal astronómica.

Eclipse lunar 2026 Eclipse lunar parcial en el cielo sobre Vancouver. (Ed Ou/REUTERS)

La Luna roja también sorprendió a Latinoamérica

El eclipse no fue exclusivo de México, pues, durante la noche y madrugada, el fenómeno también pudo observarse desde diferentes puntos de Centroamérica y Sudamérica, donde la Luna adquirió distintas tonalidades rojizas y cobrizas.

En países como Argentina, Chile, Brasil, Venezuela, Colombia y Perú, el cielo también ofreció algunas de las imágenes más llamativas de la noche.

En Buenos Aires, por ejemplo, la Luna eclipsada fue fotografiada junto a distintos puntos de la ciudad, mientras que en Brasil el fenómeno pudo seguirse durante varias horas de la noche y madrugada.

Eclipse lunar 2026 La luna durante un eclipse lunar parcial en el cielo sobre La Guaira (Gaby Oraa/REUTERS)

El eclipse lunar dejó postales alrededor del mundo

Más allá de Latinoamérica, el eclipse también fue captado desde distintos países de América y Europa.

Algunas de las fotografías muestran a la Luna rojiza sobre edificios, monumentos y paisajes urbanos, creando imágenes que parecen sacadas de una película de ciencia ficción.

Desde el Coliseo de Roma hasta distintos escenarios urbanos de Europa y América, el eclipse se convirtió en protagonista de una noche que dejó fotografías espectaculares.

Eclipse lunar 2026 La luna durante un eclipse lunar parcial aparece en el cielo sobre Varsovia. (Kacper Pempel/REUTERS)

¿Por qué la Luna se puso roja durante el eclipse?

El tono rojizo no fue casualidad, pues, durante un eclipse lunar, la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna y bloquea directamente parte de la luz solar.

La atmósfera terrestre filtra y desvía parte de esa luz, dejando pasar principalmente las tonalidades rojizas hacia la superficie lunar.

Por eso, mientras avanzaba el eclipse, la Luna pudo adquirir colores que iban del naranja al rojo intenso.

Eclipse lunar 2026 La luna durante un eclipse lunar parcial aparece sobre el horizonte de Varsovia. (Kacper Pempel/REUTERS)

Aunque se trató de un eclipse lunar parcial, cerca del 96% del disco lunar quedó dentro de la umbra terrestre en el momento de mayor cobertura, por lo que visualmente el espectáculo fue mucho más impresionante de lo que podría sugerir la palabra “parcial”.

Al final, el eclipse lunar de agosto de 2026 nos dejó de todo: fotos espectaculares, cielos despejados, nubes inoportunas y a más de uno pegado a la ventana intentando encontrar un huequito entre las nubes.

Cuéntanos, ¿lograste ver este eclipse lunar parcial?

Eclipse lunar 2026 La luna durante un eclipse lunar parcial en el cielo sobre Caracas. (Gaby Oraa/REUTERS)

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.