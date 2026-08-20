Bodega Aurrera remata televisor Samsung de 32 pulgadas, ideal para el Día del Abuelo para la sala o habitación por menos de $3,500 pesos

Si todavía falta elegir un regalo para el Día del Abuelo este 28 de agosto, una televisión puede ser una alternativa para disfrutar películas, series y otros contenidos desde casa. Y entre las opciones disponibles en Bodega Aurrera, destaca la Samsung Smart TV LED UN32T4310AFXZX de 32 pulgadas, que actualmente se puede encontrar por menos de $3,500 pesos.

La rebaja resulta considerable, ya que el precio pasó de $5,499 a $3,490 pesos, lo que representa un ahorro de $2,009 pesos, equivalente a alrededor del 36.5%. Además, cuenta con envío sin costo y opciones de pago de hasta 24 meses sin intereses.

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¿Cuánto se paga al mes por la televisión Samsung?

Además de la rebaja, Bodega Aurrera permite dividir el costo de la pantalla en hasta 24 meses sin intereses de $145.42 pesos. De esta manera, el precio de $3,490 pesos puede repartirse en pagos mensuales más pequeños, siempre que se utilice una tarjeta participante.

Para la promoción de 24 meses sin intereses vigente durante agosto de 2026, participan tarjetas de crédito de:

BBVA

Walmart Invex

Sam’s Invex

Además, Bodega Aurrera maneja otras opciones de meses sin intereses con bancos como HSBC y Scotiabank, entre otras alternativas, aunque el plazo disponible cambia según la tarjeta y la promoción. Por ello, al momento de pagar es importante revisar qué mensualidades aparecen habilitadas para cada forma de pago.

El televisor Samsung cuenta con resolución HD y tecnología LED Al contar con conexión Wi-Fi y funciones Smart TV, permite acceder a contenido en línea sin depender de un dispositivo externo. (Bodega Aurrera)

¿Qué ofrece la Smart TV Samsung T4310?

Gracias a sus 32 pulgadas, puede funcionar tanto para una recámara como para una sala pequeña o una cocina. Además, al contar con conexión Wi-Fi y funciones Smart TV, permite acceder a contenido en línea sin depender de un dispositivo externo.

Entre sus principales características se encuentran:

Pantalla de 32 pulgadas

Resolución HD

Tecnología LED

Sistema operativo Tizen

Conexión Wi-Fi

Control remoto incluido

Formato de imagen 16:9

Diseño delgado

Peso aproximado de 4 kg

Bodega Aurrera señala que el equipo permite utilizar aplicaciones como YouTube y Netflix, por lo que puede servir tanto para ver televisión tradicional como para disfrutar películas, series y otros contenidos por internet.

¿Qué funciones mejoran la imagen?

Además de sus funciones Smart TV, Samsung incorpora en la familia T4310 algunas tecnologías enfocadas en mejorar la imagen. Una de ellas es PurColor, que busca ofrecer una gama más amplia de colores, mientras que Ultra Clean View ayuda a reducir distorsiones para mostrar una imagen más definida.

A esto se suma HDR, pensado para conservar detalles tanto en escenas oscuras como en zonas más iluminadas. Por su parte, el potenciador de contraste ayuda a dar mayor profundidad a la imagen, mientras que el sistema Tizen reúne aplicaciones y contenidos desde el menú principal del televisor.

¿Dónde encontrar la Samsung de 32 pulgadas en oferta?

La promoción está disponible directamente en Bodega Aurrera en línea, donde la pantalla aparece en $3,490 pesos y es comercializada por la propia tienda.

La fecha de llegada cambia según el código postal y, si se busca pagar poco a poco, desde la misma página pueden revisarse las tarjetas y promociones disponibles para los meses sin intereses.

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