Erebus Anomaly, el curioso gato con 29 dedos que rompió récord Guinness

A lo largo de la historia se han roto varios récords pero sin duda uno de los más raros es este gato que nació con un total de 29 falanges distribuidas en sus cuatro patas, conoce la historia de este impresionante felino.

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El gato Erebus rompe récord por tener 29 dedos

Erebus Anomaly, de raza Maine Coon obtuvo un récord Guinness por ser el gato con más dedos en la historia pues nación con 29 falanges, ocho en una pata y siete en las otras tres restantes.

La organización que cuenta con más de 40 mil récords mundiales oficializó el titulo de Erebus el pasado 13 de mayo. Los dueños del felino crearon una cuenta de redes sociales para el gato en donde compartieron un mensaje sobre el reconocimiento.

Cabe recordar que el récord anterior lo tenía Jake, un gato canadiense y en marzo de este año Toby había obtenido el mismo récord, ambos contaban con 28 falanges.

¿Por qué el gato nació con 29 dedos?

De acuerdo con Kendra Vandenbloomer y Hunter Nett, criadores de la cattery BlueNorthern Maine Coons en Kaukauna desde que vieron al gatito sospecharon que podría alcanzar una marca mundial pues la cantidad de dedos era visible a simple vista.

Pero antes de obtener el récord, Erebus tuvo una complicación pues respiraba por la boca y el alimento o agua que tomaba pasaba desde el estómago hacia las vías respiratorias. El gato fue diagnosticado con neumonía y tuvo que ser llevado a un hospital para que recibiera tratamiento y oxigenoterapia.

Durante varios días el gatito estuvo hospitalizado y al tomarle radiografías pulmonares descubrieron que sus pulmones estaban blancos cuando debían aparecer negros, había pocas esperanzas de vida para Erebus, pero tras estar bajo cuidados intensivos se recuperó.

Fue gracias a las radiografías que le tomaron que pudieron comprobar que el gato contaba con 29 falanges y así obtuvo el récord. Así que la historia de este michi que llegó al mundo enfrentándose a un severo problema de salud con amor y cuidados se convirtió en el gatito con un récord mundial.

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