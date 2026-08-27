Riada en Nepal: Imágenes del antes y después revelan la magnitud de las inundaciones

Una riada sorprendió a Nepal durante las primeras horas del miércoles 26 de agosto. Las impactantes inundaciones, provocadas por el colapso de un glaciar, dejaron un saldo, hasta ahora, de 362 muertos y 1,400 desaparecidos.

Solo las imágenes del antes y después de la riada en Nepal nos han dado una idea clara de la magnitud de la tragedia.

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Así se ve Nepal antes y después de las inundaciones

Nepal vive una verdadera situación de desastre, tras la catástrofe ocurrida este 26 de agosto, en la zona norte, muy cerca de la frontera con la región autónoma china de Tíbet.

Más de 24 horas después de ocurridos los deslizamientos de tierra y las repentinas inundaciones, con la fuerza de un tsunami, que arrasaron con pueblos enteros, casas, puentes, represas y habitantes, expertos advierten que existe riesgo de nuevas inundaciones.

Imágenes satelitales de la agencia Reuters revelan cómo se ve el antes y después de Nepal.

¿Qué produjo la avalancha en Nepal?

ESte miércoles 26 de agosto, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) registró a las 08:52 hora local un sismo de magnitud 4.4 en la zona del Tíbet cerca de la frontera con Nepal, a una profundidad de 10 kilómetros y con epicentro a unos 77 kilómetros al nor-noroeste de la localidad nepalí de Kodari.

No obstante, un sismo no provocó grandes deslizamientos de tierra, sino el colapso de un glaciar. Un glaciar es un gigantesco río de hielo sometido continuamente a tensiones, fracturas, deshielo y gravedad. Cuando una gran sección pierde estabilidad, puede precipitarse ladera abajo y poner en movimiento un volumen colosal de materiales.

La capacidad destructiva de una riada se debe a que el agua no viaja sola. A medida que desciende por pendientes extraordinariamente pronunciadas, incorpora barro, bloques de roca, troncos y restos del propio terreno. Esto se convierte en una masa capaz de arrasar con pueblos enteros tal y como ocurrió en Nepal.

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