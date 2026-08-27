GTA 6 sorprende al mundo gamer: Así puedes ver su nuevo avance extendido antes que nadie

La espera por Grand Theft Auto VI (GTA 6) entra en una nueva etapa. Rockstar Games confirmó que este jueves 27 de agosto presentará Grand Theft Auto VI: An Extended Look, un nuevo avance que permitirá conocer más detalles del esperdo videojuego.

La gran sorpresa es el medio elegido para su estreno: Netflix tendrá la primicia antes que el material llegue al canal oficial de Rockstar Games en YouTube.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿A qué hora es estreno del avance de GTA 6?

El adelanto se estrena en Netflix a las 3:00 hora del este, equivalente a la 1:00 pm, hora del centro de México. Posteriormente Rockstar confirmó que el video estará disponible en YouTube y en el sitio oficial de GTA 6 a las 9:00 pm, hora del este, es decir, a las 7:00 pm, hora de la Ciudad de México.

La alianza con Netflix representa una estrategia inédita para una presentación de la franquicia, además de qué aumenta todavía más la expectativa alrededor del juego.

New GTA 6 Extended Look details:



- 26 minutes long

- Captured entirely from in-game footage on base ps5

- Available globally to all Netflix subscribers with subtitles in English, German, Spanish, LATAM Spanish, Polish, French, Italian, Korean, Japanese, Simplified Chinese,… pic.twitter.com/Rr1sJfaJno — GTA 6 Countdown ⏳ (@GTAVI_Countdown) August 27, 2026





¿Qué mostrará Rockstar en este nuevo avance en Netflix?

El estudio no ha revelado, excatamente que contenido tendrá, sin embargo, la presentación podría ofrecer nuevas imágenes de jugabilidad, detalles de la historia, además de una mirada más profunda al mundo de Leónida, donde se desarrollará la aventura de Jason y Lucia.

Rockstar describe la trama como una historia criminal que llevará a mbos protagonistasn a enfrentarse con una conspiración que se extiende por todo el Estado.

¿Cuándo sale GTA 6?

Por ahora, la fecha oficial se mantiene: Grand Theft Auto VI llegará el 19 de noviembre de 2026, para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Take-Two Interactive reiteró recientemente esa fecha.

Después de años de esperas y retrasos, los jugadores están cada vez más cerca de conocer el que podría convertirse en uno de los lanzamientos más importantes en la historia de los videojuegos.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.