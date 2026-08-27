¿Qué produjo la avalancha en Nepal? Expertos responden

No fue un sismo, lo que produjo la avalancha en Nepal fue el colapso de un glaciar del Himalaya. La clave para entender la tragedia ocurrida en Nepal que dejó al menos 1,300 desaparecidos y 362 muertos ocurrió a varios kilómetros por encima de las poblaciones arrasadas. Te contamos los detalles de la riada en Nepal.

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¿Qué pasó en Nepal y China?

Durante la mañana del miércoles 26 de agosto, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) registró a las 08:52 hora local un sismo de magnitud 4.4 en la zona del Tíbet cerca de la frontera con Nepal.

De inmediato, los habitantes y turistas fueron sorprendidos por una monstruosa avalancha que arrasó pueblos enteros, puentes, infraestructura hidroeléctrica y puestos fronterizos a lo largo de la cuenca del río Bhotekoshi. Tras lo ocurrido, las autoridades informaron que el verdadero origen de la riada en Nepal no había sido un sismo, sino el colapso de un glaciar.

¿Qué produjo la avalancha en Nepal?

Lo que produjo la inundación en Nepal fue el colapso de un glaciar. Estos cuerpos flotantes son un gigantesco río de hielo sometido continuamente a tensiones, fracturas, deshielo y gravedad. Su inestabilidad pone en gran riesgo a las poblaciones cercanas.

Según una investigación publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences, una gran inundación por vaciamiento de lago glaciar con un periodo de retorno de 100 años en el Himalaya podría alcanzar aproximadamente 15,600 m³/s de caudal máximo, comparable al de grandes ríos durante crecidas monzónicas cientos de kilómetros aguas abajo.

Lo que sucedió en Nepal fue una especie de dominó geológico; es decir, hubo hielo que cayó, que se combinó con agua que se libera y descendió por pendientes. A su paso incorpora barro, bloques de roca, troncos y restos del terreno. Una masa de agua y lodo que tiene la fuerza destructiva de un tsunami.

¿El calentamiento global amenaza los glaciares del Himalaya?

Aunque este desastre no puede atribuirse únicamente al calentamiento global, desde hace décadas se ha observado el adelgazamiento de glaciares en el Himalaya que dejan a su paso lagos glaciares. Estos cuerpos inestables con un riesgo latente para las comunidades de montaña.Aunque esto no significa que todos vayan a romperse.

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