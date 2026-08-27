Halo solar en la CDMX: Captan sorprendente arcoíris circular en la capital chilanga | VIDEOS

¿Te lo perdiste? Un halo solar apareció en el cielo de la CDMX y dejó sorprendidos a quienes tuvieron la suerte de captar en video este extraño fenómeno natural.

Pero, si tú también te estás preguntando qué es un halo solar y por qué se forma, sigue leyendo, porque en adn Noticias, te tenemos todos los detalles de este glamoroso arcoiris circular que rodea al sol y que se vio en el cielo de la capital chilanga.

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¿Qué es un halo solar?

Un halo solar como el que apareció esta mañana en la CDMX es un fenómeno atmosférico que no sucede muy a menudo. Sus características son las siguientes:

Ocurre dentro de nubes tenues llamadas cirros o cirroestratos, ubicadas a unos 5 o 10 kilómetros de altura.

Se forma por la refracción de la luz en pequeños cristales de hielo suspendidos en las capas de la atmósfera.

Se forma un anillo luminoso de unos 22 grados de radio alrededor del sol.

Tiene colores similares a los de un arcoíris.

VIDEOS: Captan halo solar en la CDMX

Los capitalinos que se encontraban en las calles de la CDMX esta mañana, lograron captar algunas imágenes de este impresionante fenómeno natural, por lo que rápidamente se viralizaron en redes sociales. El fenómeno también se vio en Hidalgo y Puebla. Aquí te compartimos algunos de los videos que nos dejó este sorprendente halo solar en la CDMX hoy 27 de agosto.

Pachuca#Halosolar

Tangencial

El cielo cirrus

Nubes a 6000 mts

Y aire de verano

Nos dan un chouu de halos solares pic.twitter.com/HszBcCfNhz — Viajero (@Viajero08561481) August 27, 2026

Ya viste el cielo, asi luce este jueves con un impresionante halo solar.



Se trata de un fenómeno óptico provocado por cristales de hielo en nubes altas. #halosolar pic.twitter.com/KAH4bxNkuJ — Periodico Xelhua (@PeriodicoXelhua) August 27, 2026

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