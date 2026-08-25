En México, el eclipse lunar comenzará el 27 de agosto y terminará pasada la media noche del 28 de agosto, la fase parcial completa será visible en todo el país y si vives en la CDMX, se llevará a cabo el evento A la luz de la Luna donde podrás ver este fenómeno con un telescopio.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Cuándo y dónde ver el eclipse lunar en CDMX?

A la luz de la Luna es un evento en el que podrás observar el eclipse lunar y podrás conocer más sobre este sorprendente fenómeno astronómico. Se llevará a cabo el 27 de agosto de las 17:00 a las 20:00 horas en todos los PILARES de CDMX.

Para quienes tengan un telescopio y quieran llevarlo podrán hacer el registro para compartir esta experiencia con más personas.

🌙✨ La Luna nos regalará un espectáculo único y en #PILARES queremos vivirlo contigo. 😎



Este 27 de agosto te invitamos a “A la Luz de la Luna”, una noche de ciencias en la que podremos observar en comunidad el eclipse lunar total y aprender más sobre este fascinante fenómeno… pic.twitter.com/m7AwNKSpgP — PILARES CDMX (@CdmxPilares) August 24, 2026

Recomendaciones para ver el eclipse lunar

La fase penumbral comenzará a las 19:23 horas, la fase parcial a las 20:33 horas y el máximo se verá a las 22:12 horas y terminará a las 01:01 horas del 28 de agosto.

El eclipse será visible a simple vista y no es necesario utilizar gafas, los prismáticos mejoran la vista del borde de la sombre y de los detalles de la superficie lunar.

En la mayor parte de México la luna estará lo bastante alta para que el horizonte no sea un problema pero es importante elegir un buen lugar aunque su visibilidad dependerá del pronóstico del tiempo.

Si quieres fotografiar el eclipse se recomienda usar un trípode para estabilizar el dispositivo. Si tu teléfono lo permite usa el zoom óptico, toca la Luna en la pantalla para bloquear el enfoque y reduce la exposición hasta que aparezcan los detalles de su superficie. Es importante que desactives el flash y haz fotos repetidamente a medida que va cambiando el brillo. Cuando la Luna esté baja incluye un elemento en primer plano.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.