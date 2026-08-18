¿Habrá más sismos por el Eclipse Lunar? La repuesta científica que sorprende

Un Eclipse Lunar se podrá observarse entre la noche del 27 y 28 de agosto de 2026, en buena parte de América y se vuelve a despertar una pregunta que aparece cada vez que ocurre un fenómeno astronómico: ¿La posición de la Luna puede provocar sismos o terremotos?

La NASA señala que el próximo eclipse será parcial y ocurrirá cuando la Luna atraviese parcialmente la sombra de la tierra. Sin embargo, no existe evidencia científica de que un eclipse lunar pueda causar temblores.

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¿la posición de la Luna puede provocar terremotos? Eclipse lunar y sismos: ¿qué relación existe realmente entre la Luna y los terremotos? (Lauren DeCicca/Getty Images)

¿La Luna puede influir en los terremotos?

La Luna y el Sol ejerce fuerzas gravitacionales sobre nuestro planeta y producen las mareas oceánicas y terrestres; estas fuerzas también generan pequeñas deformaciones en la corteza terrestre; sin embargo esto no significa que un eclipse sea capaz de provocar un terremoto.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) explica que algunos estudios han encontrado una correlación estadística entre las mareas y determinados tipos de terremotos, particularmente en fallas poco profundas ubicadas cerca de los márgenes continentales y zonas de subducción. Sin embargo, esto tampoco significa que un eclipse sea capaz de provocar un temblor.

¿Los eclipses pueden causar sismos? El Servicio Sismológico Nacional señala que “los temblores se desencadenan por movimientos en fallas geológicas, usualmente vinculados a procesos tectónicos del interior del planeta”.

Además, aclara que aunque las “fuerzas gravitacionales del Sol y de la Luna causan mareas en la Tierra, no existe evidencia concluyente de su influencia en los temblores”.

¿Un eclipse lunar aumenta el riesgo de un gran sismo?

No hay evidencia de qué los eclipses tengan un efecto sísmico especial; de acuerdo con el USGS, los eclipses solares y lunares representan configuraciones particulares de la Luna nueva o Luna llena, pero no generan efectos de marea diferentes a los asociados normalmente con esas fases.

Los terremotos se producen principalmente por la liberación súbita de energía acumulada en las fallas geológicas, relacionada con los procesos tectónicos de la Tierra.

Además, la ciencia actualmente no pude predecir cuándo dónde y con qué magnitud ocurrirá un terremoto; por eso, aunque el elcipse lunar de agosto será un fenómeno astronómico espectacular no debe interpretarse como una señal de qué ocurrirá un gran sismo.

La mejor prevención sigue siendo conocer los riesgos de cada región y estar preparados; y tú: ¿Habías escuchado que los eclipses pueden provocar terremotos? Te leemos en redes sociales.

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