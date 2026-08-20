HONOR lanza pack de regreso a clases con celular y smartwatch con cupón exclusivo de $4,500 y hasta 18 MSI

HONOR lanzó en su tienda oficial un paquete de regreso a clases que incluye el celular HONOR 600 de 12GB+512GB en colores naranja o negro, con otros productos de la marca como regalo, incluidos un smartwatch y audífonos HONOR CHOICE.

El precio del paquete es de $16,999 pesos, un ahorro de $10,695 respecto del valor de los productos por separado. Además tiene un cupón exclusivo de $4,500 pesos y la posibilidad de pagar hasta en 18 meses sin intereses.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuánto cuesta el pack de regreso a clases de HONOR y qué incluye la promoción?

Según la tienda oficial de HONOR México, el paquete tiene un precio de $16,999 pesos, frente a un valor de referencia de $27,694 si los productos se compraran por separado, lo que representa un ahorro de $10,695.

Además del celular HONOR 600, la marca entrega sin costo dentro del paquete los siguientes productos:

Smartwatch HONOR Watch 6 en color negro (valor de lista: $5,999)

en color negro (valor de lista: $5,999) Auriculares HONOR CHOICE Headphones (valor de lista: $1,999)

(valor de lista: $1,999) 12 meses de protección de pantalla y tapa trasera (valor de lista: $1,299)

y tapa trasera (valor de lista: $1,299) 12 meses de protección contra daños por agua (valor de lista: $999)

(valor de lista: $999) 24 meses de protección de batería (valor de lista: $399)

La promoción también contempla una tablet HONOR Pad X9a de 11.5 pulgadas, aunque en el sitio aparece marcada como agotada, por lo que su disponibilidad no está garantizada actualmente.

Honor ofrece además envío gratis y la opción de pago en hasta en 18 meses sin intereses (MSI) con las principales tarjetas de crédito y débito, incluidas MasterCard, VISA y American Express. Sumado a eso, lacompañía menciona un cupón de $4,500 exclusivo al comprar HONOR 600.

¿Qué características tiene el celular Honor 600 incluido en el pack?

De acuerdo con la ficha técnica compartida por la marca, el equipo cuenta con pantalla AMOLED de 6.57 pulgadas, funciona con el procesador Snapdragon 7 Gen 4, con 12 GB de memoria y 512 GB de almacenamiento.

En fotografía, la cámara trasera del Honor 600 está encabezada por un sensor de 200 megapíxeles con apertura f/1.9, enfoque automático y estabilización óptica, acompañado de un lente de 12 megapíxeles. La cámara frontal es de 50 megapíxeles con apertura f/2.0. Ambas graban video en hasta 3840 x 2160 píxeles, y el equipo incluye modos como Cámara AI, Modo noche, Súper Macro, Color Mágico y Modo subacuático, entre otros.

Uno de sus puntos fuertes es la batería: 7,000 mAh de capacidad típica, de polímero de litio, con carga HONOR SuperCharge de 80 W. El equipo corre con MagicOS 10, basado en Android 16.

En cuanto a resistencia, el teléfono es resistente al agua y al polvo, con certificaciones IP68, IP69 e IP69K. Es compatible con redes 5G, WiFi de doble banda, Bluetooth 5.4, control remoto por infrarrojos y lector de huellas.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.