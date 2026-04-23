Liverpool puso en promoción el celular Xiaomi Redmi Note 15 Pro con capacidad de 256GB de almacenamiento.

La rebaja es de aproximadamente 2 mil pesos, lo que lo coloca en una de las mejores opciones en relación calidad-precio.

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Xiaomi Redmi Note 15 Pro precio

El dispositivo, que anteriormente tenía un precio de $8,736 pesos, ahora puede adquirirse por $6,728 pesos. En esta ocasión Liverpool no ofrece meses sin intereses.

Además, el equipo está disponible en tres colores: negro, gris y azul.

Puedes conseguirlo aquí.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro características

El Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G (lanzado a principios de 2026) es un gama media-alta destacado por su enorme batería de 6,580 mAh, carga rápida de 45 W y una cámara principal de 200 MP. Cuenta con una pantalla AMOLED de 6.83 pulgadas a 120 Hz, procesador MediaTek Dimensity 7400 Ultra, y alta resistencia con certificaciones IP68/IP69K.

Pantalla: AMOLED de 6.83 pulgadas, resolución 1.5K, 120 Hz y hasta 3,200 nits de brillo.

Rendimiento: Procesador MediaTek Dimensity 7400 Ultra (4 nm) con opciones de 8 GB/12 GB de RAM y 256 GB/512 GB de almacenamiento UFS 2.2.

Cámaras: Trasera principal de 200 MP con OIS, ultra gran angular de 8 MP. Frontal de 20 MP.

Batería: 6,580 mAh con carga rápida de 45 W y carga reversible de 22.5 W.

Sistema y Conectividad: HyperOS 2.0 (basado en Android 15), 5G, y protección Corning Gorilla Glass Victus 2.

¿Cuándo es la venta nocturna Liverpool 2026?

La primera Venta Nocturna de Liverpool en 2026 se llevará a cabo del viernes 24 al domingo 26 de abril. Durante este fin de semana, encontrarás descuentos en moda, tecnología y hogar tanto en tiendas físicas (11:00 a 21:00 horas) como en la app Liverpool Pocket y sitio web.

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