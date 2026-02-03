¡Goya, goya! Gabriela Ortiz, profesora de la UNAM, ganó tres premios Grammy 2026

¡Sacó la garra! Gabriela Ortiz, profesora de la UNAM, ganó tres premios Grammy 2026 en la ceremonia celebrada en Los Ángeles, el pasado domingo 1 de febrero. Esto no solo representa un logro personal, sino un motivo de orgullo para México y para la comunidad académica. En adn Noticias, te contamos todo acerca de esta profesora que ganó reconocimiento a nivel mundial.

La profesora de la UNAM que ganó tres premios Grammy 2026

Gabriela Ortiz fue galardonada con tres gramófonos dorados en la 68ª edición de los Premios Grammy, algo excepcional para una compositora centrada en el repertorio clásico y contemporáneo. Su obra Yanga y la composición Dzonot destacaron entre artistas de talla mundial en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California.

¿Qué premios se llevó?

Mejor Compendio de Música Clásica por Yanga (grabación con Filarmónica de Los Ángeles).

por (grabación con Filarmónica de Los Ángeles). Mejor Interpretación Coral por la misma obra, interpretada por el Los Angeles Master Chorale.

por la misma obra, interpretada por el Los Angeles Master Chorale. Mejor Composición Clásica Contemporánea por Dzonot, concierto para violonchelo que combina tradición musical mexicana con técnicas modernas.

Esto convierte a Ortiz en una de las pocas mexicanas en lograr múltiples Grammy en una sola noche, destacando el valor de su trabajo como compositora y académica con influencia global.

Ella es Gabriela Ortiz, la profesora de la UNAM ganadora del Grammy 2026

La compositora de 61 años nació en la Ciudad de México y desde temprana edad mostró inclinación por la música tradicional y académica. Su formación incluyó estudios en México y en Europa, combinando técnicas clásicas, elementos folclóricos y música contemporánea, lo que define su estilo distintivo.

Además de su labor compositiva, Ortiz ha dedicado décadas a la docencia en la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), formando nuevas generaciones de músicos y compositores. Esto refuerza su perfil como una figura de autoridad y mentor en la escena musical mexicana, lo que aporta credibilidad y experiencia a su reconocimiento internacional.

Su obra fusiona tradición sonora, elementos culturales mexicanos, y un enfoque contemporáneo que ha capturado la atención de los jurados de la Academia de la Grabación. Esto se refleja en la diversidad de categorías en las que fue premiada, lo que demuestra su versatilidad y alcance artístico.

¿Por qué este triunfo es importante para México?

El hecho de que una académica mexicana de la UNAM haya obtenido tres Grammy 2026 es un hito para la música clásica contemporánea de nuestro país. Este reconocimiento coloca nuevamente a México en el mapa de la creación artística global, abriendo puertas a más creadores nacionales dentro de circuitos internacionales.

Además, Ortiz se convierte en un ejemplo inspirador para estudiantes, músicos y compositores, demostrando que la excelencia y la innovación pueden triunfar incluso en ámbitos tan competitivos como los Grammy.

