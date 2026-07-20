OFICIAL: Primer tráiler de Avengers: Doomsday con Gambito, Mystique, Namor… ¡Algo se aproxima!

Un nuevo tráiler de Avengers: Doomsday ya fue revelado y nos deja una cosa muy clara, Marvel continuará enfocándose en el multiverso, pues concentrará a mutantes y a los vengadores, entre otros grandes héroes, en una sola película.

Ahora el equipo de superhéroes debe enfrentarse a un nuevo enemigo: el Doctor Doom, interpretado Robert Downey Jr, que busca una guerra que alterará la paz de la tierra y todo el multiverso.

¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday?

La película de Avengers: Doomsday se estrenará en cines el próximo 18 de diciembre y las entradas ya están a la venta exclusivamente para los cines certificados Infinity Vision

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