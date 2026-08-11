Estos son los ataques que han sufrido Alfredo Olivas y la familia del cantante

Alfredo Olivas vuelve a ser noticia luego de un ataque armado registrado en Zapopan, Jalisco, que dejó dos hombres muertos, una de las víctimas mortales sería familiar del cantante.

El hecho generó preocupación entre los seguidores del intérprete de regional mexicano y también llevó a recordar otros episodios de violencia que han marcado a la familia Olivas.

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Matan al primo de Alfredo Olivas durante ataque en Zapopan

El ataque más reciente ocurrió en un establecimiento de comida ubicado en el cruce de avenida Federalistas y doctor Ángel Leaño, en la colonia La Cima, al norte de Zapopan, Jalisco.

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de hombres armados llegó al negocio a bordo de varios vehículos e ingresó al establecimiento.

Los sujetos se dirigieron hacia una mesa donde se encontraba reunido un grupo de personas y comenzaron a disparar; después de la agresión, los responsables escaparon del lugar.

Elementos de seguridad y paramédicos de la Cruz Verde acudieron tras recibir el reporte de las detonaciones; en el establecimiento localizaron a varias personas heridas y confirmaron la muerte de dos hombres.

Además, tres personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a diferentes unidades médicas para recibir atención.

Una de las víctimas mortales se trataría presuntamente de un primo de Alfredo Olivas, identificado en diversos reportes como Jesús Aarón Olivas Cázares.

Personal especializado procesó la escena y recabó indicios para establecer cómo ocurrió la agresión y quiénes participaron en ella.

Asesinan al hermano de Alfredo Olivas junto con su esposa y su hijo

Uno de los episodios más graves que ha enfrentado la familia del cantante ocurrió en abril de 2021, cuando su hermano Irving Alejandro Olivas Rojas fue asesinado en Zapopan.

Irving viajaba en una camioneta Cadillac Escalade junto con su esposa y su hijo pequeño.

La familia circulaba por Periférico Poniente, cerca de la colonia San Juan de Ocotán, cuando sujetos armados comenzaron a disparar contra el vehículo.

Los agresores realizaron múltiples detonaciones contra la camioneta, la mayoría de los impactos se concentraron en el lado del conductor, donde viajaba Irving.

El hermano de Alfredo Olivas murió en el lugar, su esposa y su hijo también perdieron la vida como consecuencia del ataque.

En el vehículo viajaban además otras personas, entre ellas una niña y una niñera, quienes sobrevivieron a la agresión, aunque resultaron heridas y recibieron atención médica.

El asesinato de los integrantes de la familia Olivas generó una fuerte reacción en el medio artístico y entre los seguidores del cantante.

Después del ataque circularon distintas versiones sobre el posible móvil y supuestos vínculos con grupos delictivos; sin embargo, esos señalamientos no fueron establecidos oficialmente como una conclusión sobre el caso.

Alfredo Olivas recibe varios disparos durante un concierto en Chihuahua

Antes de los ataques que involucraron a sus familiares, Alfredo Olivas también fue víctima de una agresión armada.

El hecho ocurrió el 28 de febrero de 2015, cuando el cantante tenía 20 años y ofrecía una presentación en una discoteca de Hidalgo del Parral, Chihuahua.

Mientras interpretaba una canción, Olivas tuvo un acercamiento con una mujer que se encontraba entre el público.

De acuerdo con los reportes publicados después de la agresión, el novio de la joven habría interpretado el gesto como una provocación.

El hombre y otras dos personas sacaron armas de fuego y comenzaron a disparar hacia el escenario.

Los agresores realizaron alrededor de 24 disparos y varios alcanzaron al cantante, quien sufrió heridas en diferentes partes del cuerpo, entre ellas las piernas, el abdomen y la espalda.

Después del ataque, Alfredo Olivas fue trasladado a un hospital, donde recibió atención médica y logró sobrevivir.

El atentado ocurrió frente al público y se convirtió en uno de los episodios más recordados de la trayectoria del cantante; tras recuperarse, continuó con su carrera dentro de la música regional mexicana.

Respecto al presunto asesinato del primo de Alfredo Olivas, la Fiscalía del Estado de Jalisco inició una carpeta de investigación por el ataque, pero hasta el momento, no se han reportado personas detenidas ni se ha establecido públicamente el móvil de la agresión.

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