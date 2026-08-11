Uriel Estrada explica qué son las “viudas negras”, mujeres que convierten la guerra en un negocio

La Guerra entre Rusia y Ucrania han modificado muchas dinámicas en Europa del Este desde 2022 cuando inició formalmente el conflicto; sin embargo, dos de ellas son el matrimonio y el cobro de pensiones.

Sobre este tema opina el periodista Uriel Estrada, quien a través de un video en redes sociales nos relata que, cada vez es más evidente, que mujeres se casan con soldados justo antes de que estos vayan al combatir en la guerra con el objetivo de quedarse con la pensión o indemnización por muerte.

Y es que las pensiones son un bien muy preciado en Rusia, debido a que entregan a la familia cerca de 14 millones de rublos, es decir, cerca de tres millones de pesos mexicanos; sin embargo, esto cambia de acuerdo a la posición del soldado dentro del ejército o su tiempo.

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Modus operandi de las viudas negras en Rusia

Ante el aumento de estos casos, las mujeres que se casan con soldados han sido nombradas como viudas negras por comunidades enteras en internet, ya que muchos sectores sociales consideran que los matrimonios son falsos y calificarían como fraude ante el gobierno de Rusia, aunque legalmente no hay problemas hasta el momento.

Estrada nos explica que estas mujeres tendrían un modus operandi muy claro que se basa en cuatro pasos:

Identifican al perfil : se trata de un hombre joven, soldado y que está a punto de partir para combatir en la guerra

: se trata de un hombre joven, soldado y que está a punto de partir para combatir en la guerra Formalizan rápido la relación : sin un noviazgo de tiempo llegan al altar en cuestión de semanas después de conocerse

: sin un noviazgo de tiempo llegan al altar en cuestión de semanas después de conocerse Esperan la muerte del soldado

Cobro de la indemnización tras la muerte: a pocos días u horas de formalizarse el fallecimiento, se cobra la indemnización

Caso viudas negras en Rusia: ¿Mujeres actúan solas o son parte de una red?

Aunque no hay cifras confiables de este caso, reconocido por las propias autoridades, en Rusia han identificado al menos dos tipos de tipologías que se estarían aplicando:

Una mujer actúa sola y se casa con un desconocido

Redes reclutan a hombres y los convencen de enlistarse al ejército, en el proceso toman control de sus finanzas y ese incluye la pensión en caso de muerte

Tribunales y la Fiscalía de Rusia establecen que esto ocurre en las poblaciones al norte del país, es decir, en algunas de las regiones más pobres y que se caracterizan por ser zonas rurales.

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