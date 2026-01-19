Aumentan homicidios culposos en hechos de tránsito en la CDMX

El homicidio culposo por hechos de tránsito es un delito, que de acuerdo con cifras de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que ha ido en aumento, pues durante los primeros 11 meses de 2025 subió 22%.

En el homicidio doloso no existe la intención de matar, pero obedece a una falta de cuidado que deriva en la muerte de la víctima, aseguró el abogado Juan Manuel Aguilar.