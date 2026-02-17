Fortnite: esta es la fecha en la que llegará la nueva temporada

La nueva temporada de Fortnite está a punto de llegar y los jugadores ya tienen marcada la fecha en el calendario. Epic Games ha confirmado oficialmente que la Temporada 2 del Capítulo 7 comenzará a inicios de marzo, marcando un nuevo capítulo en la evolución del popular Battle Royale.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuándo iniciará la Temporada 2 Capítulo 7 de Fornite?

La actualización 40.00 será implementada el 5 de marzo y traerá cambios significativos al mapa, nuevas mecánicas de juego y un Battle Pass completamente renovado. Como es habitual en cada transición de temporada, los servidores de Fortnite cerrarán temporalmente mientras se despliega la actualización. Los jugadores deben anticipar un periodo de mantenimiento que típicamente dura entre 2 y 3 horas, aunque las actualizaciones de nueva temporada pueden extenderse más tiempo.

El cierre de servidores comenzará aproximadamente 30 minutos antes del inicio oficial del mantenimiento, cuando se deshabilitará el sistema de emparejamiento. Epic Games recomienda a los usuarios evitar iniciar partidas durante esta ventana para prevenir interrupciones inesperadas en sus sesiones de juego.

Colaboración con Solo Leveling antes de la nueva temporada

Previo al lanzamiento de la Temporada 2, los fanáticos del anime tendrán motivos para celebrar. La colaboración entre Fortnite y Solo Leveling llegará el 19 de febrero de 2026 con la actualización 39.50. Esta será una de las últimas colaboraciones importantes antes del cambio de temporada y promete traer contenido emocionante al juego.

La colaboración incluirá tres skins principales: Sung Jin-woo, el protagonista de la serie; Cha Hae-in, la cazadora de Rango S; e Igris el Rojo Sangre, uno de los soldados de sombra más icónicos. Los precios estimados rondarán entre 1,500 y 2,000 V-Bucks por skin individual, mientras que el paquete completo podría costar entre 2,800 y 3,500 V-Bucks.

Epic Games confirmó la colaboración mediante un teaser oficial que hace referencia al estatus de Sung Jin-woo como Cazador de Rango E, manteniendo la fidelidad a la historia del popular anime. Las skins también estarán disponibles en versiones LEGO para quienes disfrutan del modo de construcción alternativo.

Qué esperar de la Temporada 2 del Capítulo 7

La nueva temporada traerá transformaciones importantes al ecosistema de Fortnite. Según el calendario oficial revelado por Epic Games, la Temporada 2 tendrá una duración aproximada de ocho semanas, extendiéndose desde el 5 de marzo hasta finales de abril. Durante este periodo, los jugadores pueden anticipar actualizaciones regulares cada dos semanas que añadirán contenido adicional y ajustes al balance del juego.

Las filtraciones sugieren cambios masivos en el mapa de juego, con nuevos puntos de interés y mecánicas que remodelarán la experiencia de Battle Royale. El Battle Pass incluirá una nueva selección de skins, accesorios y recompensas exclusivas que solo estarán disponibles durante esta temporada.

Eventos y colaboraciones posteriores

La comunidad anticipa que tras el lanzamiento de la Temporada 2, Epic Games continuará con su tradición de colaboraciones temáticas. El calendario sugiere una posible colaboración con Star Wars cerca del 30 de abril, coincidiendo con las celebraciones anuales del 4 de Mayo. Esta fecha ha sido tradicionalmente importante para Fortnite, trayendo contenido relacionado con la franquicia galáctica.

Además, el roadmap oficial de 2026 indica que la Temporada 3 del Capítulo 7 comenzaría aproximadamente el 30 de abril, ofreciendo a los jugadores otra ronda de contenido fresco después de completar el ciclo de la segunda temporada.

Los jugadores que deseen maximizar sus recompensas antes del cambio de temporada deben enfocarse en completar los desafíos pendientes del Battle Pass actual. La Temporada 1 del Capítulo 7 finalizará el 4 de marzo, dando a los usuarios un último día completo para alcanzar niveles adicionales y desbloquear recompensas exclusivas.

Epic Games mantiene actualizado su sistema de roadmap a través de su página oficial de Trello, proporcionando transparencia sobre las fechas planificadas para todas las actualizaciones de 2026. Esta iniciativa permite a la comunidad planificar con anticipación y estar preparados para cada lanzamiento importante.

La llegada de la colaboración con Solo Leveling el 19 de febrero servirá como el evento culminante antes de la transición hacia la nueva temporada. Los fanáticos del anime tendrán aproximadamente dos semanas para adquirir las skins exclusivas antes de que Fortnite entre en su siguiente fase evolutiva con la Temporada 2 del Capítulo 7.