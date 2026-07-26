El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) desató la euforia a nivel mundial luego de anunciar a Ryan Gosling como el nuevo Ghost Rider.

La presentación hecha por Kevin Feige fue durante la San Diego Comic-Con en el famoso Hall H y que marca un hito para la franquicia al confiar el papel del antihéroe motociclista al galardonado actor.

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Just because the lights go out, does not mean it’s a sign.



Ghost Rider enters the MCU, only in theaters 2028. #SDCC pic.twitter.com/zkrNZodFFG — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 26, 2026

Marvel confirma nueva película de Ghost Rider

En años anteriores, rumores y especulaciones giraban en torno a la incorporación de Ryan Gosling al UCM y ahora en este 2026 es oficial, tomando el papel de Ghost Rider en una nueva entrega de este personaje.

“Como ustedes saben, este es un personaje que he querido interpretar desde hace mucho tiempo. Entonces Kevin, Josh Horowitz, Hall H, gracias”, declaró el actor durante la presentación.

Con su llegada, Ryan Gosling será el segundo actor en interpretar a Ghost Rider. Anteriormente, Nicolas Cage dio vida al emblemático motociclista en 2007 y 2011.

Esta película será un proyecto independiente y Shawn Levy será el encargado de dirigirlo. El cineasta cuenta con Deadpool & Wolverine como uno de sus últimos trabajos dentro de la empresa.

De momento, no hay una fecha exacta de estreno, pero se anunció que la nueva película de Ghost Rider llegará en 2028. Tampoco se compartieron detalles sobre cuándo podría iniciar la producción ni de la historia oficial.

Johnny Blaze, el personaje bajo la identidad de Ghost Rider, es un motociclista que decidió venderle su alma al diablo y así conseguir poderes, esto lo convierte en un ser en busca de venganza y la característica de ser una calavera envuelta en llamas.

Ryan Gosling and Shawn Levy surprise Hall H. Ghost Rider, coming to theaters in 2028. 🔥 #SDCC pic.twitter.com/TXdshVAeCY — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 26, 2026

Marvel: anuncios durante la Comic-Con 2026

Pero además de la introducción de Ryan Gosling al UCM, la empresa compartió otros anuncios ante los asistentes, generando una gran expectativa sobre los siguientes proyectos.

En su regreso al evento, estos fueron los anuncios de Marvel en la Comic-Con 2026:

Ryan Gosling como nuevo Ghost Rider .

como nuevo . Black Panther 3 llegará en 2028 y presentaron a David Jonsson como el hijo de T’Challa.

llegará en 2028 y presentaron a como el hijo de T’Challa. Nuevos avances de Avengers:Doomsday , la cual llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026.

, la cual llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026. El 14 de octubre de 2026 se estrenará VisionQuest, cerrando la trilogía que comenzó con WandaVision y siguió con Agatha All Along.

Thank you Hall H! It’s good to be back here.⁰⁰Relive some of the best moments from Marvel Studios’ Hall H panel at #SDCC. pic.twitter.com/0Ls0mX0Jmb — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 26, 2026

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