12 meses sin intereses y más de $1000 de descuento: Walmart liquida el Motorola más económico de la serie Edge 50

Más de mil pesos de descuento y hasta 12 meses sin intereses. Así está Walmart está moviendo el Motorola Edge 50 Fusion, el modelo más accesible de la serie premium de la marca. La oferta no es para pensarlo dos veces.

El equipo, que normalmente ronda los $4,999 MXN, bajó a $3,710 MXN en la tienda en línea. Viene liberado, en color Forest Blue, y listo para usarse con cualquier compañía telefónica del país. No es un remate cualquiera: hablamos de un gama media-alta con pantalla pOLED de 6.7 pulgadas a 144Hz, procesador Snapdragon 6 Gen 1 y 256 GB de almacenamiento.

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¿Qué hace especial a este Motorola para el usuario mexicano?

La combinación de cámara principal de 50 MP con estabilización óptica y batería de 5,000 mAh con carga TurboPower de 68W responde a dos demandas locales: fotos nítidas en cualquier condición y autonomía para aguantar jornadas largas. El sistema operativo Android 14 y los altavoces estéreo con Dolby Atmos completan un paquete que compite con equipos de mayor precio.

Y sí, incluye cargador en la caja.

La pantalla protegida con Gorilla Glass 5 y la certificación IP68 contra polvo y agua añaden tranquilidad para el día a día en ciudades como CDMX, Guadalajara o Monterrey, donde el ritmo de vida no perdona fallos técnicos.

Oferta en Walmart del Motorola Edge 50 Fusion.|Walmart.

¿Cómo pagar el Motorola Edge 50 Fusion en Walmart?

Walmart facilitó el acceso al equipo con opciones que se adaptan a distintos perfiles de comprador:



Hasta 12 meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes (pagos desde $416.58 MXN mensuales).

con tarjetas de crédito participantes (pagos desde $416.58 MXN mensuales). Pago único con tarjeta de débito.

Efectivo en cajas de Walmart, Bodega Aurrera, Sam's Club o vía Walmart Cash.

PayPal para quienes prefieren no compartir datos bancarios.

Financiamiento fijo hasta 18 meses (con intereses) para mayor flexibilidad.

El envío a domicilio es gratuito y llega en 1 a 3 días hábiles a todo México. Si prefieres no esperar, la opción de recogida en tienda permite comprar en línea y pasar por el equipo en sucursal, muchas veces el mismo día.

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