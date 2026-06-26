El truco de WhatsApp que podría ayudarte a proteger a tu familia

Mantener a la familia comunicada es más sencillo de lo que parece. WhatsApp tiene una función que permite saber dónde están los seres queridos en todo momento, sin necesidad de estar escribiendo constantemente.

Vale aclarar que la función de compartir la ubicación en tiempo real está pensada para facilitar la coordinación entre personas que deciden usarla de común acuerdo. Cada usuario elige con quién compartirla, por cuánto tiempo, y puede detenerla cuando quiera.

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¿Cómo compartir la ubicación en tiempo real en WhatsApp?

La función de compartir la ubicación en tiempo real en WhatsApp permite compartir el recorrido en el mapa con un contacto individual o con todos los miembros de un grupo.

Este pequeño truco puede utilizarse en cualquier chat. Tanto en Android como en iOS el paso a paso es similar:

Abrir un chat individual o de grupo Tocar el ícono de adjuntar (un + en iOS y un clip en Android), luego “Ubicación” y después “Compartir ubicación en tiempo real” Seleccionar por cuánto tiempo querés compartirla Tocar el ícono de enviar

La función está cifrada de extremo a extremo, lo que significa que solo las personas con quienes se compartió la ubicación en tiempo real pueden verlo.

La función de ubicación en tiempo real de WhatsApp está disponible en chats individuales y grupales. (Adriana Juárez)

¿Cómo dejar de compartir la ubicación en tiempo real en WhatsApp?

El usuario puede elegir el tiempo de duración: 15 minutos, 1 hora o hasta 8 horas. Una vez transcurrido el plazo elegido, la ubicación deja de compartirse automáticamente, aunque también puede detenerse en cualquier momento.

Para dejar de compartir la ubicación en un chat específico de WhatsApp, debes abrir ese chat y tocar "Dejar de compartir”.

Para detenerla en todos los chats al mismo tiempo ve a “Ajustes”, después “Privacidad”, hacer clic en “Ubicación en tiempo real” y luego escoger “Dejar de compartir”. También es posible desactivar los permisos de ubicación para WhatsApp directamente desde el teléfono en cualquier momento.

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