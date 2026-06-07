Nada cambia en el Real Madrid, pues Florentino Pérez fue elegido de nueva cuenta como presidente del conjunto merengue, por lo que tendrá un nuevo mandato hasta 2030.

Pérez derrotó en las elecciones del cuadro blanco a Enrique Riquelme en una elección que vislumbraba una nueva reelección, pues así lo demostraban la gran mayoría de las encuestas.

Poco después de la media noche, tiempo de Madrid, España, fue que se confirmó que Florentino Pérez contará con un nuevo mandato, mientras que Riquelme, a quien muchos consideran una opción sólida para la presidencia madridista en el futuro, tendrá que esperar al menos cuatro años más para volver a contender.

Florentino Pérez: “Hemos ganado las elecciones y vamos a continuar trabajando para seguir ganando títulos”. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 7, 2026

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¿Desde cuándo Florentino Pérez es presidente del Real Madrid?

Con la victoria de hoy, Florentino Pérez sumará cerca de 30 años como presidente del Real Madrid, pues asumió la presidencia del club desde el año 2000, y se ha mantenido en el cargo casi de manera continua, salvo por el periodo de 2006-2009.

A pesar del largo mandato de Florentino como presidente madridista, estas son las terceras elecciones que gana.

En 1995 perdió sus primeras elecciones ante Ramón Mendoza, pero volvió en el 2000 para derrotar a Lorenzo Sanz y en 2004 volvió a imponerse en las urnas.

Florentino Pérez retomó la presidencia del Real Madrid en 2009, tras una abrupta salida de Ramón Calderón. En las elecciones de 2013, 2017, 2021 y 2025 no hubo otras postulaciones, por lo que no hubo necesidad de convocar elecciones.

¿Por qué hubo elecciones en el Real Madrid este año?

Aunque en 2025 se revalidó la presidencia de Florentino Pérez, el directivo madridista convocó a elecciones al final de la temporada 2025-2026, donde el cuadro merengue no ganó ningún título.

Durante su campaña, Florentino, fiel a su estilo, consolidó los fichajes de Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries y el entrenador José Mourinho, lo que aparentemente le ayudó a garantizar un nuevo periodo en la presidencia del equipo merengue.

Por si fuera poco, el mandatario madridista confirmó que el martes se confirmará un nuevo fichaje por 150 millones de euros por un jugador que apunta a ser Michael Olise.

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