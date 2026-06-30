Harry Potter está de luto: Muere famoso villano de las Reliquias de la Muerte

Harry Potter está de luto, pues este martes 30 de junio se confirmó la muerte del actor Michael Byrne, a los 82 años de edad. El histrión interpretó a Gellert Grindelwald en “Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 1”.

El famoso también fue uno de los villanos más recordados de la franquicia Indiana Jones, donde dio vida al coronel Vogel.

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¿De qué murió Michael Byrne?

De acuerdo con los primeros reportes de medios estadunidenses, el actor habría fallecido desde el pasado 20 de junio. No obstante, hasta el momento, no se ha dado a conocer la causa de su muerte.

Al actor le sobreviven su exesposa Carole Nimmons, quien de acuerdo con lo publicado en The Guardian, lo cuidó hasta el último día. También le sobreviven sus hijas Tara y Bryony, y sus nietos Tom, Chloe y Jasmine.

¿Quién era Michael Byrne?

Michael Byrne era un actor muy conocido por su trabajo en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte Parte 1, cinta en la que interpretó una versión mayor de Gellert Grindelwald. Sin embargo, también fue reconocido por su papel como villano en “Indiana Jones y la Última Cruzada”.

Byrne comenzó su carrera en televisión en la década de los 60. Participó en series como “No Hiding Place”, “Silent Playground” e “ITV Saturday Night Theatre”. debutó en cine en 1963 con la cinta “The Scarlet Blade”.

A lo largo de siete décadas, Byrne participó en más de 170 cintas, entre ellas como “Gangs of New York”, “Tomorrow Never Dies” y “Diana”.

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