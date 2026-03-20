Muere el actor estadounidense Chuck Norris a los 86 años

La mañana de este viernes 20 de marzo se confirmó la muerte del actor estadounidense Chuck Norris a los 86 años, quien fue hospitalizado en Hawái tras sufrir una "emergencia médica".

Fue a través de su cuenta de Instagram donde la familia dio a conocer el lamentable fallecimiento del actor. En la publicación destacaron que estuvo rodeado de su familia y que vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba.

Además, fue un hombre quien a través de su trabajo, disciplina y bondad inspiró a millones de personas en todo el mundo. Agradecieron el amor y apoyo que recibió de todos sus fans. Finalmente pidieron que se respete su privacidad en este difícil momento que están pasando.

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¿Quién era Chuck Norris?

Carlos Ray Norris, mejor conocido como Chuck Norris un ícono que se caracterizó por su esfuerzo y disciplina. Comenzó su camino en las artes marciales durante su servicio en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Corea del Sur.

Empezó a practicar el Tang Soo Do, una disciplina con la que logró coronarse como campeón mundial de karate en la categoría de peso medio durante seis años consecutivos de 1968 a 1973.

Fue en 1972 en la película "The Way of the Dragon" cuando saltó a la fama por su duelo contra Bruce Lee en el Coliseo Romano, esta se ha convertido en una de las secuencias de lucha más influyentes de la historia.

Después participó en "Missing in Action" y "The Delta Force" y durante casi una década estuvo en la serie "Walker, Texas Ranger".