¡Luto en la TV! Muere Eric Dane, querido actor de Grey’s Anatomy y Euphoria, tras diagnóstico de ELA

Este jueves 19 de febrero se confirmó la muerte de Eric Dane, una noticia que sacudió al mundo del entretenimiento y a miles de fans de series médicas y dramas televisivos.

El actor, recordado por su papel del Dr. Mark Sloan en Grey’s Anatomy y por su participación en Euphoria, falleció a los 53 años tras enfrentar un diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Confirman muerte Eric Dane, actor de Grey’s Anatomy, a los 53 años

El actor Eric Dane había revelado en abril de 2025 que padecía ELA, una enfermedad neurodegenerativa que afecta progresivamente a las neuronas motoras. Desde entonces, su estado de salud generó preocupación entre seguidores y colegas de la industria.

Eric Dane has passed away at the age of 53 following ALS diagnosis. pic.twitter.com/ouXqQAsNmn — Pop Base (@PopBase) February 20, 2026

La carrera del actor incluyó participaciones destacadas en televisión y cine, pero su impacto en la cultura pop creció especialmente gracias a su participación en producciones exitosas que alcanzaron audiencias globales como Grey's Anatomy y Euphoria.

¿Qué es la ELA, enfermedad que padecía Eric Dane?

La enfermedad que enfrentó Eric Dane, conocida como ELA (esclerosis lateral amiotrófica), es un padecimiento que afecta el sistema nervioso y debilita los músculos con el tiempo. De acuerdo con especialistas médicos y organismos de salud, la enfermedad provoca pérdida progresiva del control muscular. Entre los síntomas más comunes están:

Debilidad en brazos o piernas

Dificultad para hablar o moverse

Problemas respiratorios en etapas avanzadas

En abril de 2025, el propio actor confirmó públicamente su diagnóstico de ELA, generando conciencia sobre esta enfermedad que afecta a miles de personas en el mundo.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.