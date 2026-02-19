¡Luto en la TV! Muere Eric Dane, querido actor de Grey’s Anatomy y Euphoria, tras diagnóstico de ELA
El famoso actor recordado por su papel del Dr. Mark Sloan fue diagnosticado con ELA desde abril de 2025.
Este jueves 19 de febrero se confirmó la muerte de Eric Dane, una noticia que sacudió al mundo del entretenimiento y a miles de fans de series médicas y dramas televisivos.
El actor, recordado por su papel del Dr. Mark Sloan en Grey’s Anatomy y por su participación en Euphoria, falleció a los 53 años tras enfrentar un diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA).
Confirman muerte Eric Dane, actor de Grey’s Anatomy, a los 53 años
El actor Eric Dane había revelado en abril de 2025 que padecía ELA, una enfermedad neurodegenerativa que afecta progresivamente a las neuronas motoras. Desde entonces, su estado de salud generó preocupación entre seguidores y colegas de la industria.
Eric Dane has passed away at the age of 53 following ALS diagnosis. pic.twitter.com/ouXqQAsNmn— Pop Base (@PopBase) February 20, 2026
La carrera del actor incluyó participaciones destacadas en televisión y cine, pero su impacto en la cultura pop creció especialmente gracias a su participación en producciones exitosas que alcanzaron audiencias globales como Grey's Anatomy y Euphoria.
¿Qué es la ELA, enfermedad que padecía Eric Dane?
La enfermedad que enfrentó Eric Dane, conocida como ELA (esclerosis lateral amiotrófica), es un padecimiento que afecta el sistema nervioso y debilita los músculos con el tiempo. De acuerdo con especialistas médicos y organismos de salud, la enfermedad provoca pérdida progresiva del control muscular. Entre los síntomas más comunes están:
- Debilidad en brazos o piernas
- Dificultad para hablar o moverse
- Problemas respiratorios en etapas avanzadas
En abril de 2025, el propio actor confirmó públicamente su diagnóstico de ELA, generando conciencia sobre esta enfermedad que afecta a miles de personas en el mundo.
