Muere actor de “Volver al Futuro III” tras complicaciones en cirugía

El actor estadounidense, Matt Clark, quien se ganó los corazones de la audiencia por sus papeles dentro del cine, entre ellos el del cantinero en "Volver al Futuro III", murió a los 89 años.

De acuerdo con el medio especializado en entretenimiento TMZ, el famoso actor murió la mañana del domingo 15 de marzo, debido a complicaciones tras una cirugía de espalda, en Austin, Texas.

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El actor estadunidense, Matt Clark, recordado por su papel en "Volver al Futuro III" murió a los 89 años el domingo por la mañana, releva @TMZ pic.twitter.com/5LJ8BYpWDF — adn Noticias (@adnnoticiasmx) March 16, 2026

Carrera de Matt Clark en el cine

La carrera de Matt Clark abarcó décadas en el cine, en donde participó junto a grandes figuras como Clint Eastwood y John Wayn. Fue principalmente conocido por ser del elenco en la comedia televisiva "Grace Under Fire", así como en "Volver al Futuro III", en donde Marty McFly, va al viejo Oeste.

La familia señaló a TMZ que pese a su talento, al actor nunca le interesó la fama, pues solo buscaba trabajar con "gente buena que amaba a sus familia", por lo que murió como vivió, " a su manera". No obstante, aseguró que Matt Clark se sentía muy afortunado de trabajar en el cine.