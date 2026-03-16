adn bueno
Breaking News

Calles cerradas en la CDMX por bloqueos hoy lunes de puente

Muere actor de “Volver al Futuro III” tras complicaciones en cirugía

El actor de “Volver al Futuro” murió en Austin, Texas, confirmó su familia; deja un legado en el mundo del cine.

volver-al-futuro-muere-Matt Clark.jpg

Escrito por: Adriana Pacheco

El actor estadounidense, Matt Clark, quien se ganó los corazones de la audiencia por sus papeles dentro del cine, entre ellos el del cantinero en "Volver al Futuro III", murió a los 89 años.

De acuerdo con el medio especializado en entretenimiento TMZ, el famoso actor murió la mañana del domingo 15 de marzo, debido a complicaciones tras una cirugía de espalda, en Austin, Texas.

Carrera de Matt Clark en el cine

La carrera de Matt Clark abarcó décadas en el cine, en donde participó junto a grandes figuras como Clint Eastwood y John Wayn. Fue principalmente conocido por ser del elenco en la comedia televisiva "Grace Under Fire", así como en "Volver al Futuro III", en donde Marty McFly, va al viejo Oeste.

La familia señaló a TMZ que pese a su talento, al actor nunca le interesó la fama, pues solo buscaba trabajar con "gente buena que amaba a sus familia", por lo que murió como vivió, " a su manera". No obstante, aseguró que Matt Clark se sentía muy afortunado de trabajar en el cine.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Tags relacionados
Películas

LO MÁS VISTO