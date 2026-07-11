Erling Haaland: goleador, inversionista y padre de familia, lo que no sabías del futbolista

Erling Braut Haaland nació el 21 de julio del 2000 en Leeds, Inglaterra y es considerado como uno de los goleadores más letales y rápidos de la historia del futbol, y aquí te compartimos algunos datos que quizá no conocías del imponente jugador de 1.95 metros de altura.

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Nació en Inglaterra pero no olvida sus raíces

Haaland jugaba futbol con su padre, el noruego Alf-Inge Håland, seleccionado que participó en el Mundial de EE.UU. en 1994 para el club Leeds United. Cuando cumplió 4 años su familia regresó a Bryne, Noruega donde empezó a interesarse más por el futbol.

A los 15 años empezó a jugar en el Bryne FK pero debido a su gran talento lo fichó el Molde FK, dirigido por el histórico delantero Ole Gunnar Solskjaer, considerado uno de los padrinos de Haaland.

Después jugó en el club austriaco Red Bull Salzburg donde comenzó a llamar la atención y se consolidó en el Borussia Dortmund alemán y actualmente es juega en el Manchester City inglés.

Habla fluidamente noruego, alemán e inglés y tomó clases de español para comunicarse con Pep Guardiola.

Pagó 116 mil euros por un libro

Erling y su padre Alf-Inge Haaland pagaron 116 mil euros por un manuscrito que habla sobre los reyes de Noruega y lo donó a la biblioteca de la ciudad de Bryne donde nació.

Durante una entrevista a medios, Erling Haaland reveló que quería el libro permaneciera siempre disponible para que la gente pudiera leer sobre la historia de donde él viene, de Bryne y Jæren.

Inversionista de ligas para el cabello

Además Haaland es inversionista en Bon Dep, empresa noruega propietaria de las bandas para el cabello KKNEKKI. El jugador ya utilizaba este accesorio desde hace tiempo y por ello decidió invertir en la compañía.

La empresa tiene origen en Corea del Sur en 1987 y utilizan una técnica tradicional de entrelazar 60 hilos para cada goma de pelo, además hay una edición especial basada en el delantero noruego.

La vida privada de Haaland

La pareja de Erling es Isabel Haugseng Johansen ambos crecieron en la misma localidad de Noruega y tienen un hijo de 2 años llamado Odin.

El futbolista mantiene su vida privada lejos de los reflectores y en algunas entrevistas ha confesado que convertirse en padre le cambió la vida y quiere protegerlo para que construya su propia identidad por ello no comparte mucho de él.

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