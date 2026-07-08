VIDEO: Sí le ayudó Don Memo con la tarea y Gilberto Mora se graduó de la preparatoria

Apenas el pasado domingo 5 de julio, Gilberto Mora concluyó su participación en la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y hoy ya se graduó de la preparatoria.

En redes sociales se difundió un video donde se oye el nombre del centrocampista de los Xolos de Tijuana durante la entrega de diplomas de graduación, lo que provocó que un fuerte aplauso y gritos de sus compañeros.

La grabación que rápidamente se volvió viral y todos recordaron el meme de “Don Memo”, el cual se popularizó durante el torneo haciendo referencia a que Guillermo Ochoa (el hombre con más edad en la concentración) ayudaba al más pequeño (Mora) a integrarse.

¡Morita no deja de romperla!



Luego de brillar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con la Selección Mexicana, Gilberto Mora se graduó de la preparatoria.



Aunque no estuvo presente, su nombre se escuchó en el pase de lista y fue ovacionado.



¡Enhorabuena!… pic.twitter.com/5O6dDsl1dM — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 8, 2026

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¿Quién es Gilberto Mora?

El nombre de Gilberto Mora saltó a la fama en los últimos dos años debido a que se convirtió en uno de los futbolistas más jóvenes en debutar en la Liga MX.

Su primer partido en el máximo circuito del futbol mexicano lo vivió el 18 de agosto del 2024 cuando tenía 15 años, 10 meses y cuatro días, desde entonces la actitud en el campo y su talento han hecho que sobresalga, tanto que se convirtió en el jugador más joven en disputar este mundial.

En esta competencia jugó en cuatro de los cinco partidos que disputó el combinado nacional; además, formó parte del plantel que ganó la Copa Oro 2025.

¿Hay ofertas en Europa por Gilberto Mora?

El talento y las buenas actuaciones del nacido en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se han convertido en una duda sobre su futuro: ¿Se quedará en Xolos o dará el salto en Europa?

En las últimas horas los nombre del Liverpool, Arsenal Manchester United, Real Madrid o Barcelona han aparecido en el radar; sin embargo, aún no hay ninguna propuesta formal que se conozca.

No obstante, es importante mencionar que Mora cumplirá los 18 años hasta el mes de octubre, momento en el cual, según el reglamento de la FIFA, podrá fichar internacionalmente.

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