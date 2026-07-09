Conoce a Yassine Bounou, el portero de Marruecos que atajó un penal a Mbappé en el Mundial 2026

Yassine Bounou, el portero de Marruecos, logró llamar la atención del mundo, durante el partido contra la selección de Francia en los Cuartos de Final del Mundial 2026. El arquero de la selección marroquí logró atajar un penal a la estrella del balompié francés Kylian Mbappé.

Si tú también te estás preguntando quién es el arquero de la selección de Marruecos, en adn Noticias, te contamos todo sobre Yassine Bounou, cuál es su edad, dónde nació y dónde juega actualmente.

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¿Quién es y qué edad tiene Yassine Bounou, el portero de Marruecos?

A pesar de vivir en Marruecos y formar parte de la selección de este país africano, Yassine Bounou nació en Montreal, Canadá, el 5 de abril de 1991, pero creció en Casablanca y decidió representar al país del Magreb.

El arquero de 35 años de edad está casado con la influencer, modelo marroquí Imane Khallad. La pareja contrajo matrimonio en 2016 y tienen un hijo de seis años, llamado Isaac. Yassine Bounou suele compartir muchos videos e imágenes junto a su pequeño en sus redes sociales.

¿Dónde juega Yassine Bounou, el portero de Marruecos?

Bounou ya se había convertido en figura, durante el Mundial de Qatar 2022, cuando atajó dos penales y empujó a sus selección hacia la clasificación histórica. Desde entonces, Bounou se convirtió en un héroe nacional en Marruecos.

En el Mundial 2026, Bounou sigue siendo uno de los porteros que marcaron historia, sobre todo, por su enorme personalidad que le permite resistir en momentos de máxima presión. El marroquí aguantó con entereza el tiro de la estrella de la selección francesa y lo detuvo.

Yassine Bounou comenzó su carrera en el futbol Wydad Casablanca, antes de dar el salto a Europa. El arquero nacido en Canadá pasó por Atlético de Madrid, Zaragoza y Girona, pero su etapa más importante a nivel de clubes llegó en Sevilla, equipo con el que se convirtió en campeón de la Europa League en 2020.

Actualmente, Yassine Bounou es guardameta en el Al-Hilal, equipo con el que tiene contrato hasta mediados de 2028.

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