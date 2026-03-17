Galaxy Tab S10 con IA incluída tiene oferta del 33% y te regalan Amazon Music por 3 meses

Amazon continúa con las ofertas y descuentos en varios de sus productos este 2026, pues ahora la tienda en línea anunció que cuenta con una promoción del 33% en la Samsung Galaxy Tab S10, la cual es considerada como una de las mejores tabletas en el mercado nacional e internacional.

De acuerdo con lo mencionado en la plataforma web de Amazon, en caso de buscar adquirir la tableta con en oferta especial en marzo de este 2026, el producto podría llegar hasta la puerta de tu casa en menos de 24 horas, esto dependiendo la ubicación de cada uno de los interesados.

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Precio final de la Galaxy Tab S10 en Amazon

El precio original de la Galaxy Tab S10 en Amazon es de 12 mil 599 pesos, sin embargo con el descuento del 33% la tableta se puede adquirir por tan solo 8 mil 499 pesos, los cuales se pueden pagar hasta en 12 meses sin intereses con las tarjetas participantes.

La tableta marca Samsung se puede encontrar en los colores gris, plateado y azul, lo cual no cambiará el pago de los 8 mil 499 pesos.

Características de la Galaxy Tab S10

Como bien se mencionó anteriormente, la Galaxy Tab S10 es una de las mejores tabletas en el mercado nacional e internacional, pues está equipada con una pantalla de 13,1 pulgadas, un sistema operativo Android 15, así como un procesador Exynos 1580.

Por otro lado, la tableta cuenta con un cámara trasera de 13 megapíxeles para fotos y videos, además de que tiene compatibilidad con covers, teclados y screen protectors de Galaxy S10 FE+.

¿Cómo aprovechar la oferta en la tableta Samsung S10 en Amazon?

Para adquirir la Samsung Galaxy Tab S10 con oferta en Amazon, te sugerimos ingresar al siguiente enlace oficial de la tienda en línea, en el cual podrás seleccionar el artículo para realizar la compra correspondiente.

Como bien se mencionó anteriormente en la compra de este producto en la tienda en línea, podrás recibir hasta tres meses de Amazon Music completamente gratis.

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