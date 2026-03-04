¿Un nuevo peligro? Los riesgos de usar auriculares Bluetooth

El uso de auriculares Bluetooth inalámbricos se ha popularizado en los últimos años, pero también han surgido dudas y riesgos sobre si su radiación o emisiones podrían representar un riesgo para la salud. El médico y experto en longevidad Patricio Ochoa abordó estas inquietudes en redes sociales, comparando inicialmente esta tecnología con un microondas, aunque aclaró que esa comparación no se sostiene en términos prácticos.

Ochoa explicó que aunque tanto los auriculares Bluetooth como los hornos microondas usan ondas electromagnéticas, la cantidad de energía que emiten los auriculares es millonésimas veces menor que la que usa un microondas para calentar alimentos, y por ello no puede generar calor en el cerebro ni dañar las células.

Además, organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y revisiones científicas no han encontrado evidencia sólida que vincule el uso típico de auriculares Bluetooth con daño cerebral. Esto se debe a que estos dispositivos emiten radiación no ionizante de muy baja potencia, muy por debajo de los límites de seguridad establecidos por reguladores como la Federal Communications Commission (FCC).

¿Qué dicen los expertos sobre los riesgos y qué se sabe hasta ahora?

El experto Patricio Ochoa aclaró que, con los datos disponibles, usar auriculares Bluetooth no representa un riesgo significativo de daño cerebral, cáncer o alteraciones celulares cuando se emplean con normalidad. Los valores medidos están muy por debajo de los límites que podrían producir efectos térmicos o biológicos preocupantes.

No obstante, algunos científicos y revisiones académicas mencionan que el riesgo cero absoluto no existe en ciencia, especialmente con el uso intensivo a largo plazo. Aunque no hay evidencia que demuestre efectos graves, algunos estudios preliminares en otros contextos sugieren áreas que podrían investigarse más, por ejemplo sobre exposiciones prolongadas muy cercanas al cuerpo.

Mientras la evidencia principal indica que su uso es seguro para la mayoría de las personas, quienes desean minimizar su exposición pueden optar por auriculares con cable o limitar el tiempo de uso prolongado como medida de precaución adicional.

Más allá de la radiación, los expertos señalan que el uso prolongado de auriculares —ya sea Bluetooth o con cable— puede generar daños auditivos si el volumen es muy alto, problemas de incomodidad en el oído o irritación por presión física. Ajustar el volumen a niveles seguros y tomar descansos regulares puede ayudar a prevenir estos efectos.