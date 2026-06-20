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Derrumbe en inmueble de la Roma deja una mujer atrapada entre escombros durante la madrugada
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Se registra derrumbe en predio de la colonia Roma en la CDMX

Una mujer de la tercera edad fue trasladada de emergencia a un hospital luego de quedar entre los escombros del derrumbe en la colonia Roma de la Cuauhtémoc.

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Por: Yael Toribio