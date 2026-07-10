La curiosa conexión entre Halland y la Selección de Noruega con los Avengers

El delantero de la Selección Noruega de Futbol se ha convertido en dueño de las redes sociales; memes, videos, frases y un sin fin de contenido gira alrededor de Erling Halland quien no solo es un crack en las canchas sino que ha rebasado esos límites para convertirse en un fenómeno viral en este verano futbolero.

Y entre tantas curiosidades que han salido a la luz con su participación en el Mundial 2026, llega una curiosa conexión entre Halland, la Selección Noruega de Futbol y los Avengers de Marvel.

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Halland y los Avengers de Marvel

La conexión entre Halland y los Avengers no es por un meme donde lo hagan parecer Thor o un video donde simula ser el Capitán América, va más allá, pues el jersey de local con el que este equipo nórdico de futbol tiene elementos interesantes de la cultura de aquel país y destaca que dentro de la cruz que atraviesa la playera que usan Halland y compañía aparece una serpiente que es nada más y nada menos que la representación de Jörmungandr, la serpiente de Midgard, una criatura colosal de la mitología nórdica.

Además esta serpiente es hija de Loki el hermano de Thor y si bien no ha aparecido en el Universo Cinematográfico de Marvel, si ha sido considerada en los Cómics donde pelea en contra del dios del trueno. Se esperaba que este mítico personaje apareciera en la tercera entrega de las películas protagonizadas por Chris Hemsworth, pero no fue así, aunque con Marvel no se sabe y podría ser parte de alguna de las entregas de la franquicia que están por venir.

¿Cuándo juega Halland y la Selección Noruega de Futbol?

El próximo partido de Erling Halland y Noruega será el próximo sábado cuando los vikingos enfrenten a Inglaterra en duelo por los cuartos de final del Mundial 2026. El juego está programado para iniciar a las 15:00 horas de México y se espera un juegazo en el Estadio Miami.

Este partido lo podrás ver a través de las pantallas de Azteca 7 y las plataformas digitales de Azteca Deportes con tus comentaristas favoritos.

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