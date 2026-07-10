Walmart remata Xiaomi POCO X8 Pro con cámara de 50 MP a menos de 6 mil pesos

Actualmente existe una gran variedad de teléfonos celulares de diferentes gamas y si quieres comprarte uno nuevo pero no quieres invertir mucho dinero, en Walmart el Xiaomi POCO X8 Pro Dual Sim 5G 256 GB 8 GB 6500mAh 100W tiene descuento de casi dos mil pesos, aquí te contamos los detalles para que no dejes pasar esta oportunidad.

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¿Cuánto cuesta el Xiaomi POCO X8 Pro?

En Walmart el Xiaomi POCO X8 Pro tiene un precio regular de 7 mil 732 pesos, pero actualmente tiene un descuento de mil 833 pesos por lo que solo pagarás 5 mil 899 pesos, el teléfono esta desbloqueado y puedes pagarlo hasta a 6 meses sin intereses de 983.17 pesos o hasta 8 plazos con Cashi.

Puedes comprarlo directamente en la tienda en línea y recibirlo en la puerta de tu casa o pedirlo para recoger en la sucursal más cercana.

Xiaomi POCO con cámara de 50 mp y batería de 6.500 Max

Este teléfono destaca por que tiene las siguientes características:

Procesador dimensity 8500 Ultra

Batería de 6.500 Mah

Cámara de 50 megapíxeles

Pantalla OLED de 6,59 pulgadas 1,5k

Soporte de cepillo de alta 120hz

Es un teléfono de gama media que se caracteriza por tener buen rendimiento, una excelente pantalla y resistencia por lo que es una excelente opción para jóvenes. Cuenta con juegos fluidos, imágenes claras y resistencia duradera.

¿¿Cómo aplica la politica de garantía?

El teléfono cuenta con garantía directa por cualquier defectible de fabricación o daño oculto siempre que las condiciones normales de uso cumplan con las características del producto y las especificaciones del manual. Esta no aplica si el dispositivo ha estado húmedo, ha sufrido algún tipo de impacto o ha sido modificado en software o hardware.

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