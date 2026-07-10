Walmart remata Xiaomi POCO X8 Pro con cámara de 50 MP a menos de 6 mil pesos

Actualmente existe una gran variedad de teléfonos celulares de diferentes gamas y si quieres comprarte uno nuevo pero no quieres invertir mucho dinero, en Walmart el Xiaomi POCO X8 Pro Dual Sim 5G 256 GB 8 GB 6500mAh 100W tiene descuento de casi dos mil pesos, aquí te contamos los detalles para que no dejes pasar esta oportunidad.
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¿Cuánto cuesta el Xiaomi POCO X8 Pro?
En Walmart el Xiaomi POCO X8 Pro tiene un precio regular de 7 mil 732 pesos, pero actualmente tiene un descuento de mil 833 pesos por lo que solo pagarás 5 mil 899 pesos, el teléfono esta desbloqueado y puedes pagarlo hasta a 6 meses sin intereses de 983.17 pesos o hasta 8 plazos con Cashi.
Puedes comprarlo directamente en la tienda en línea y recibirlo en la puerta de tu casa o pedirlo para recoger en la sucursal más cercana.
Xiaomi POCO con cámara de 50 mp y batería de 6.500 Max
Este teléfono destaca por que tiene las siguientes características:
- Procesador dimensity 8500 Ultra
- Batería de 6.500 Mah
- Cámara de 50 megapíxeles
- Pantalla OLED de 6,59 pulgadas 1,5k
- Soporte de cepillo de alta 120hz
Es un teléfono de gama media que se caracteriza por tener buen rendimiento, una excelente pantalla y resistencia por lo que es una excelente opción para jóvenes. Cuenta con juegos fluidos, imágenes claras y resistencia duradera.
¿¿Cómo aplica la politica de garantía?
El teléfono cuenta con garantía directa por cualquier defectible de fabricación o daño oculto siempre que las condiciones normales de uso cumplan con las características del producto y las especificaciones del manual. Esta no aplica si el dispositivo ha estado húmedo, ha sufrido algún tipo de impacto o ha sido modificado en software o hardware.
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