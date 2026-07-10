¿Confirmada la vida extraterrestre? NASA revela que tiene imágenes secretas

¿Estamos solos? El debate sobre la posible existencia de vida extraterrestre volvió a cobrar fuerza luego de que el director de la NASA, Jared Isaacman, confirmara que la agencia espacial estadounidense cuenta con imágenes de fenómenos aéreos no identificados.

Durante el podcast de Jack Gordon del 30 de junio de 2026, el también empresario dijo que se trata de objetos que no puede explicar, pero evitó calificarlas como prueba de vida extraterrestre.

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¿Qué dice la NASA sobre los extraterrestres?

A diferencia de años anteriores, cuando el tema se trataba con mayor cautela y hermetismo, el actual gobierno de Estados Unidos ha adoptado una postura de mayor apertura.

Creo que hemos captado imágenes, y esto es algo en lo que el presidente Trump es muy progresista, basándonos en los datos que tenemos en las imágenes; no sabemos qué son

Isaacman también resaltó que “mantuvimos gran parte de eso oculto en archivos durante mucho tiempo y el presidente Trump dijo: ‘¿Por qué? Publíquenlo, dejemos que otros digan qué es’”.

Las declaraciones de Isaacman se produjeron en medio de una iniciativa más amplia en Washington para lograr una mayor transparencia en los Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI), con agencias federales publicando más material para el escrutinio público e investigadores presionando para obtener mejores datos.

Agregó que actualmente la NASA está enfocada en proyectos como el análisis de muestras de suelo de Marte que podrían revelar la existencia de vida microscópica (organismos diminutos que no pueden verse a simple vista) en el pasado del planeta rojo.

Dijo que, si se traen de vuelta a la Tierra, hay una “muy alta probabilidad” de que puedan indicar la presencia de vida microbiana en algún momento.

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