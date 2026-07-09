Predicción del Mundial 2026: Este sería el ganador del Francia vs Marruecos HOY según la IA

Hoy se juega el partido Francia vs Marruecos en los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y la Inteligencia Artificial ya hizo sui trabajo como oráculo predictivo acerca de quien saldrá como ganador.

Este encuentro del Mundial 2026 sigue despertando pasiones, además de elevadas expectativas, por lo que cualquier enfrentamiento genera miles de búsquedas entre uruarios y aficionados. Uno de los cruces que más interés provoca es el Francia vs Marruecos, un duelo con historia reciente que ahora también fue analizado por la IA.

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Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Quíen gana hoy en el Francia vs Marruecos?

Basándose en el rendimiento de las dos selecciones en los últimos años, el actual valor de sus plantillas, las estadísticas y sus desempeños en torneos oficiales, diversos modelos de IA como ChatGPT, coinciden en otorgar una ligera ventaja a Francia, aunque advierten que el margen es reducido.

¿Quién se lo llevará? 🤔



Francia y Marruecos se enfrentan en los cuartos de final en el Estadio Boston 🔥



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De acuerdo con simulaciones efectuadas por modelos de Inteligencia Artificial que fueron alimentados con datos históricos, además de métricas deportivas, Francia tiene una ventaja de entre un 60 y 70% de posibilidades de ganar hoy contra la Selección de Marruecos.

Cabe decir que este análisis considera factores como la experiencia de los futbolistas franceses en torneos internacionales, la calidad ofensiva de su plantilla y la fortaleza defensiva que ha mostrado en los últimos años.

Sin embargo, la IA también destaca que Marruecos ha demostrado ser uno de los equipos más competitivos del mundo, especialmente después de su histórica actuación en el Mundial de Qatar 2022.

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