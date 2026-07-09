¿La “profecía de Japón” se cumplirá de nuevo? Extraña coincidencia que apunta al campeón del Mundial 2026

Una serie de resultados ha convertido a Japón en protagonista den una de las coincidencias y estadísticas más comentadas en las Copas del Mundo y ahora con su eliminación de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, miles de aficionados se preguntan si se repetirá la denominada “profecía de Japón”.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿De qué se trata la “profecía de Japón?

En cada Copa del Mundo, surgen historias inesperadas, pero pocas generan tanta controversia como le llamada “profecía de Japón”, una teoría viral en la que se asegura que el equipo o selección que elimina a la Selección de Japón, o quien termina derrotando a ese verdugo, termina por levantar el trofeo del Mundial.

Aunque no existe una base deportiva, ni mucho menos una base científica que respalde esa idea, la coincidencia o estadística llama la atención porque precisamente se ha repetido en varias ediciones del torneo global.

La Profecía de Japón:



Cada vez que Japón es eliminado, el equipo que lo vence termina siendo derrotado por el futuro campeón del mundo.



2002: 🇯🇵→🇹🇷→🇧🇷 🏆

2010: 🇯🇵→🇵🇾→🇪🇸 🏆

2018: 🇯🇵→🇧🇪→🇫🇷 🏆

2022: 🇯🇵→🇭🇷→🇦🇷 🏆



2026: 🇯🇵→🇧🇷→🇳🇴 …🏆 — Cristóbal García (@totobalgarcia) July 9, 2026

¿Cómo comenzó la “profecía de Japón?

Esta polémica estadística comenzó justo en el Mundial de Corea-Japón 2002, cuando Japón fue eliminado por Turquía en octavos de final, pero los turcos cayeron después frente a Brasil, que terminó proclamándose campeón del mundo.

Ocho años más tarde, en Sudáfrica 2010, Japón perdió en la tanda de penales ante Paraguay, pero en la siguiente ronda, la selección de Paraguay fue eliminado por España, selección que en ese torneo conquistó su primer título mundial.

Más sorprendente aún fue cuando la historia se volvió a repetir en el Mundial de Rusia 2018. En aquella ocasión, la selección de Bélgica remontó un memorable 3-2 ante Japón en la fase de octavos de final, pero después los europeos fueron eliminados por Francia, que terminó como la campeona del mundo.

Para el Mundial de Qatar 2022, Japón cayó nuevamente en octavos, pero en esta ocasión frente a Croacia, y precisamente los croatas fueron derrotados por la Selección de Argentina en las semifinales del torneo, y posteriormente, la Albiceleste terminó levantando la Copa del Mundo.

¿Quién será el Campeón del Mundo 2026 según la “profecía de Japón”?

Ahora, en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Japón fue eliminado por Brasil en los dieciseisavos de final, pero la “verdeamarela” cayó frente a Noruega, lo que ha desatado una ola de comentarios en las redes sociales donde muchos aficionados aseguran, entre bromas y supersticiones, que los noruegos están destinados a convertirse en campeones del mundo.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.