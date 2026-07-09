VIDEO: Pasajeros presuntamente ebrios provocan caos en el AICM

Pasajeros en presunto estado de ebriedad protagonizaron una riña en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) después de que a uno de ellos se le ordenara bajar del avión para garantizar su seguridad y la de los demás viajeros.

Los hechos ocurrieron el miércoles 8 de julio luego de que uno de los pasajeros supuestamente alcoholizado comenzara a hacer desorden y el capital del vuelo ordenara que bajara del avión. A su lado descendieron algunos de sus acompañantes también con aliento alcohólico, pero posteriormente comenzaron a discutir con el personal de una aerolínea.

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Rápidamente la discusión subió de nivel y se convirtió en una riña en la sala de espera, lo que provocó empujones y desmanes en el área de abordaje. La confrontación fue captada por pasajeros que se encontraban en el lugar y ya se viralizó en redes sociales.

Desmanes en la Terminal 2 del AICM

En el video viralizado se puede observar cómo uno de estos pasajeros daña parte del inmobiliario, mientras que otro agrede al personal de atención a clientes.

Un pasajero presuntamente alcoholizado fue bajado de un vuelo con destino a Miami en el AICM por causar desmanes.



Sus acompañantes también fueron desalojados y, ya en la Terminal 2, agredieron al personal de la aerolínea y provocaron destrozos.



Todos fueron presentados ante… pic.twitter.com/FppBRR4eNA — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 9, 2026

¿Qué dijo el AICMX por la riña en el AICM?

Después de que se viralizara la riña, el AICM informó que solicitó la intervención de la autoridad competente para atender la situación y presentó ante el juzgado cívico a las personas involucradas para evitar mayores afectaciones a los usuarios e instalaciones.

#AICMinforma:



Con relación a la información que circula en redes sociales donde se observa a diversas personas agrediéndose en las salas de última espera de la terminal 2 de este aeropuerto, se informa:



Esta Entidad con base en sus atribuciones, solicitó la intervención de la… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) July 8, 2026

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