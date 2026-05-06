Costco tiene el Samsung Galaxy S25 FE en $13,999: diseño ultra delgado y potencia gaming con IA

La oportunidad de renovar tu smartphone con tecnología de punta y funciones de inteligencia artificial ha llegado a México. Costco ha sorprendido al mercado tecnológico al colocar el Samsung Galaxy S25 FE con un precio competitivo de $13,999, posicionándolo como una de las opciones de “gama alta accesible” más atractivas del momento.

La oferta es especialmente llamativa para quienes buscan longevidad de software y herramientas premium sin pagar el costo de un dispositivo Ultra. Este movimiento de la cadena busca atraer a los usuarios que priorizan el ecosistema de Samsung y las nuevas capacidades de Galaxy AI.

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Características del Galaxy S25 FE: ¿Vale la pena comprarlo en Costco?

El Samsung Galaxy S25 FE destaca por ser el modelo “Fan Edition” más delgado y liviano hasta la fecha, con apenas 7.4 mm de grosor y un peso de 190 gramos. A pesar de su diseño estilizado, el dispositivo no escatima en resistencia y cuenta con la certificación IP68 que garantiza protección contra el polvo y el agua.

En cuanto a la fotografía, el equipo que ofrece Costco está diseñado para capturar momentos con alta fidelidad, integrando una cámara frontal de 12 MP optimizada para selfies vívidas y un sistema principal capaz de registrar videos nocturnos claros. Su pantalla envolvente con los biseles más delgados de la serie FE hasta ahora, permite una experiencia visual más inmersiva, ideal para el consumo de contenido multimedia y el uso de las herramientas de productividad impulsadas por inteligencia artificial.

Lo ofrece Costco: Especificaciones técnicas del Samsung Galaxy S25 FE. (Costco)

¿Cuáles son las especificaciones técnicas del Samsung Galaxy S25 FE?

Conforme a la publicación de Costco, el Samsung Galaxy S25 FE presenta las siguientes características:

Sistema Operativo: Android 16.

Procesador: Samsung Exynos 2400.

Pantalla: 6.7″ FHD+ / 1,900 nits / 60-120 Hz.

Cámara de Selfie: 12MP.

Ultra Ancha: 12MP.

Gran Angular: 50MP / Zoom óptico de calidad de 2x.

Telefoto: 8MP / Zoom óptico de 3x.

Batería: 4,900 mAh.

Memoria RAM: 8GB.

Almacenamiento: 128GB.

Actualmente, Costco ofrece la versión de 128 GB en color Azul Marino, aunque la línea completa incluye tonos como negro azabache, azul y blanco con un acabado Premium Haze. El valor del aparato es de $13,999 e incluye envío.

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