GTA 6 está confirmado: esta es la fecha oficial para su lanzamiento en 2026

Después de tanto rumor y especulación, Rockstar Games confirmó la fecha que todos esperaban: Grand Theft Auto VI llegará el 19 de noviembre de 2026 a PlayStation 5 y Xbox Series X|S. La noticia llegó tanto de Rockstar como su de empresa matriz, Take-Two Interactive, poniendo punto final a meses de dudas tras el retraso anunciado el año pasado.

El retraso no fue por capricho. Por un lado, la huelga de actores en Hollywood frenó parte del trabajo de captura de movimiento y doblaje. Por otro, el estudio se tomó el tiempo necesario para pulir un proyecto que, según sus propias palabras, "establece un nuevo estándar para la saga". El resultado es que PlayStation 4 y Xbox One quedaron fuera de la ecuación: el juego exige demasiado del hardware actual.

GTA 6: ¿De qué se trata?

Vice City vuelve a ser el escenario principal, aunque ahora forma parte de un estado más grande llamado Leonida, claramente inspirado en la Florida de hoy. La historia sigue a Lucia y Jason, una pareja de delincuentes que empieza con robos pequeños y termina metida hasta el cuello con mafias y carteles. Lucia acaba de salir de prisión cuando comienza todo, y su relación con Jason —comparada por muchos con la de Bonnie y Clyde— será clave en cómo avanza la trama.

Esto es lo que ya sabemos con certeza:



Llega primero a consolas de nueva generación; PC tendrá que esperar hasta 2027 , como suele pasar con los títulos de Rockstar.

, como suele pasar con los títulos de Rockstar. La ciudad reflejará una sociedad obsesionada con las redes sociales, los influencers y el espectáculo constante.

Las decisiones que tomes entre Lucia y Jason afectarán cómo evoluciona su confianza y, por ende, el rumbo de la historia.

afectarán cómo evoluciona su confianza y, por ende, el rumbo de la historia. No habrá versión para consolas antiguas ni confirmación aún para una posible Switch 2.

GTA 6.|X: @DramaAlert

Lo que se viene antes del estreno del GTA 6

La campaña de mercadotecnia arrancará entre junio y agosto, por lo que se espera el lanzamientos de tráilers, avances y todo tipo de material promocional en los próximos meses. Los jugadores de PC, aunque tendrán que esperar más, suelen recibir versiones con mejoras técnicas adicionales, como pasó con GTA V.

Rockstar apuesta fuerte por retratar los excesos y contradicciones de la cultura actual del sur de Estados Unidos, con su toque característico de sátira ácida. Con la fecha ya en el calendario, solo queda contar los días para volver a pisar las calles de Vice City, esta vez bajo un sol más intenso y rodeados de pantallas que nunca se apagan.