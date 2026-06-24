¡La espera por el GTA 6 está por terminar! Después de años de rumores, filtraciones y expectativas récord, Rockstar Games ha revelado nuevos detales sobre Grand Theft Auto VI, uno de los videojuegos más esperados de la historia.

La compañía confirmó que el horario oficial de preventa, las ediciones que estarán disponibles para los jugadores PS5 y Xbox Series X|S, así como los contenidos exclusivos que podrán obtener quienes aparten su copia con anticipación.

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¿A qué hora inicia la preventa del GTA 6?

La preventa del GTA 6 comenzará oficialmente el 25 de junio de 2026; de acuerdo con la información definida por Rockstar, los reservas estarán disponibles desde las cero horas de cada región, lo que significa que los jugadores podrán acceder a las tiendas digitales de PlayStation y XBOX, desde la medianoche en su país.

Para México, la preventa estará activa desde el primer minuto del día, permitiendo los fanáticos asegurar su copia del juego desde las primeras horas del jueves.

Here’s a video combining the 60+ new GTA 6 screenshots Rockstar just dropped. pic.twitter.com/V8bmli2wAD — GTA 6 Countdown ⏳ (@GTAVI_Countdown) June 24, 2026

¿Cuándo se puede descargar GTA 6?

Rockstar también confirmó la fecha de precarga del videojuego GTA 6, los usuarios que hayan reservado el título podrán comenzar la descarga anticipada a partir del 12 de noviembre de 2026, una semana antes de su lanzamiento oficial.

El estreno mundial del GTA 6 está programado para el 19 de noviembre de 2006, fecha en la que millones de jugadores podrán explorar por primera vez la nueva aventura protagonizada por Jason y Lucia.

Aunque la desarrolladora todavía no ha revelado el tamaño final del archivo, especialistas en el sector estiman que el juego podría requerir más de 100 GB de almacenamiento debido a la enorme escala del mapa, la calidad gráfica y el nivel de detalle mostrado hasta ahora.

¿Qué ediciones tendrá GTA 6?

Rockstar confirmó dos versiones principales:

Stándar Edition: incluye el videojuego base y acceso completo. la experiencia principal.

Ultimate Edition: la edición premium incorporará una amplia cantidad de contenido adicional dentro del juego, incluyendo vehículos, exclusivos, armas especiales, negocios, ropa, embarcaciones, garage, tatuajes y talleres de personalización.

Entre los artículos más destacados figuran:

Guepardo Grotti ’95

Revólveres Hawk y Little Morgan

Aspectos inspirados en Vice City

Colección de vehículos clásicos

Shitzu Squalo

Rideout Customs

Goodtime Gear

Stock 305

PTT Youngin$.

¿Qué recibirá los que reserven GTA6?

Rockstar anunció que todas las compras anticipadas realizadas antes del 20 de noviembre recibirán el Vintage Vice City Pack, un paquete especial inspirado en la estética de los años 80 que hizo famosa a la saga.

El contenido incluirá objetos cosméticos, vehículos y elementos decorativos con el característico estilo neón de Vice City.

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