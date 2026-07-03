¡Por menos de mil pesos! Rematan PlayStation 5 y así la puedes conseguir

Una pieza poco común para coleccionistas y aficionados a los videojuegos llamó la atención en la plataforma de comercio electrónico eBay, donde se encuentra en venta un sistema de señalización utilizado para promocionar la consola PlayStation 5 (PS5) en establecimientos comerciales.

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PlayStation 5 precio

El artículo corresponde a una pantalla de exhibición de 24 por 24 pulgadas que formó parte del material publicitario empleado en tiendas para anunciar la llegada de la consola de Sony. De acuerdo con la publicación, se trata de un producto de segunda mano y su estado es usado.

El vendedor ofrece la pieza por un precio de 49.99 dólares, equivalente a aproximadamente 873 pesos mexicanos, sin considerar los costos de envío e impuestos que podrían aplicar dependiendo del destino.

Este tipo de artículos suele despertar el interés de coleccionistas, así como de quienes buscan decorar salas de entretenimiento, estudios o espacios dedicados al gaming con material promocional original.

Aunque no se trata de una consola ni de un accesorio funcional para jugar, la señalización conserva valor como objeto de colección debido a que formó parte de la estrategia de exhibición comercial del lanzamiento de la PlayStation 5.

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