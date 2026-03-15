Adiós a las cargas de teléfono al %100: revelan en qué momento debes desconectar tu móvil para no dañar la batería

Para la gran mayoría de las personas, la batería del teléfono funciona casi de forma “invisible”: simplemente se conecta el cargador cuando el nivel baja y se desconecta cuando el dispositivo ya está cargado. Sin embargo, un reciente estudio científico reveló que la forma en que cargamos el móvil podría influir directamente en la vida útil de la batería.

La investigación fue realizada por ingenieros de la Washington University in St. Louis, quienes analizaron el comportamiento de las baterías de ion-litio, el tipo de batería que utilizan la mayoría de los smartphones actuales.

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El momento en que deberías detener la carga del teléfono

De acuerdo con los resultados del estudio, a cargo del investigador Peng Bai, cargar el teléfono constantemente hasta el 100% podría acelerar el desgaste de las baterías de ion-litio. Esto se debe a que cuando la batería se acerca a su capacidad máxima pueden producirse ciertos procesos químicos que afectan su estabilidad.

Uno de estos fenómenos es conocido como “plating” de litio, que ocurre cuando pequeñas cantidades de litio metálico comienzan a depositarse dentro de la batería durante la carga. Con el tiempo, este proceso puede reducir la capacidad del dispositivo y afectar su rendimiento.

Para estudiar este comportamiento con mayor precisión, el equipo científico desarrolló una plataforma experimental que permite observar lo que sucede dentro de la batería mientras está funcionando. Mediante una técnica avanzada de microscopía utilizada durante el propio proceso de carga, los investigadores lograron identificar el momento exacto en que comienzan a aparecer señales de degradación.

Gracias a esta observación directa, los científicos pudieron determinar con mayor claridad el punto en el que el estrés químico empieza a aumentar dentro de la batería. Por ello, los investigadores explican que en muchos casos es recomendable detener la carga antes de alcanzar el 100%, especialmente cuando se utilizan sistemas de carga rápida.

Los expertos recomiendan cargar el celular cuando la batería se encuentre no menor a la franja del 20%. |Imagen Ilustrativa

Por qué cargar siempre al 100% puede dañar la batería

Las baterías de ion-litio funcionan mediante reacciones químicas que permiten almacenar y liberar energía, pero estas reacciones también generan desgaste con el paso del tiempo.

Los expertos señalan que varios factores pueden acelerar la degradación de la batería:

cargar el dispositivo hasta el 100% de forma constante

utilizar con frecuencia la carga rápida

exponer el teléfono a temperaturas elevadas

realizar ciclos completos de carga y descarga de manera repetida

En determinadas condiciones, como cuando la batería está fría o se intenta cargar demasiado rápido, los iones de litio pueden llegar al ánodo más rápido de lo que el material puede absorberlos. Cuando eso ocurre, parte de ese litio se deposita en la superficie en lugar de integrarse en la estructura interna, lo que contribuye al desgaste del sistema.

Cuando estas condiciones se combinan, la batería puede perder capacidad con mayor rapidez y la autonomía del teléfono disminuye con el tiempo.

El rango de carga recomendado por expertos

A partir de los resultados del estudio, los investigadores de la Washington University in St. Louis señalan que una buena práctica para prolongar la vida útil de las baterías es mantener el nivel de carga entre aproximadamente el 20% y el 80%.

Los análisis realizados por el equipo también permitieron elaborar un tipo de “mapa de rendimiento” que relaciona variables como el voltaje, la temperatura, la velocidad de carga y el nivel de batería. Con esta información, es posible identificar con mayor precisión el punto en el que conviene detener la carga para evitar daños.

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