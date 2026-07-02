Liverpool rmara el Motorola Edge 70 Fusión y lo ofrece a meses sin intereses

Los consumidores que buscan renovar su smartphone pueden aprovechar una nueva promoción en Liverpool, donde el Motorola Edge 70 Fusion POLED de 6.78 pulgadas se encuentra disponible con descuento y opción de financiamiento sin intereses.

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Motorola Edge 70 precio

El dispositivo tiene un precio especial de 9,999 pesos, lo que representa un ahorro de 1,000 pesos respecto a su precio regular de 10,999 pesos. Además, la tienda ofrece la posibilidad de adquirirlo hasta a 13 meses sin intereses, con pagos mensuales de 769.15 pesos, sujeto a las condiciones de la promoción.

Motorola Edge 70 características

El Motorola Edge 70 Fusion destaca por su pantalla POLED de 6.78 pulgadas, diseñada para ofrecer una experiencia visual de alta calidad en contenido multimedia, videojuegos y navegación. Asimismo, forma parte de la familia Edge de Motorola, enfocada en combinar diseño, rendimiento y funciones avanzadas para usuarios que buscan un equipo de gama media-premium.

La promoción ya se encuentra disponible a través de la tienda en línea de Liverpool y está sujeta a disponibilidad de inventario.

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