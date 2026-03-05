Rematan el iPhone 17 Pro Max de 256GB a $30.000 pesos, resistente al agua y con iOS 26

Ya apareció el primer precio formal del iPhone 17 Pro Max en México y la cifra llama la atención: en Liverpool lo están ofreciendo desde $30,999 pesos en su versión de entrada. Si estás pensando en cambiar de celular y buscas lo último de Apple, esta oferta pone el dispositivo en un rango competitivo, aunque sigue siendo una inversión fuerte para el bolsillo promedio.

Características del iPhone 17 Pro Max

Lo primero que notarás al tenerlo en la mano es el cambio de diseño. Apple optó por una estructura de aluminio forjado que se siente más sólida y una pantalla que creció a 6.9 pulgadas. Para el usuario de a pie, esto significa más espacio para ver videos o trabajar sin que el equipo se sienta incómodo. Además, la tecnología ProMotion a 120 Hz hace que todo se mueva más fluido, desde dar scroll en redes sociales hasta jugar títulos pesados.

Más allá del tamaño, hay funciones que justifican la actualización si vienes de modelos anteriores.



Chip A19 Pro: Es el motor del equipo. Maneja la inteligencia artificial de Apple sin ralentizar el sistema.

Cámaras de 48 MP: El sistema triple trasero permite zoom óptico de 8x y grabar video en 4K a 120 fps, ideal para capturar movimiento lento con calidad de cine.

Selfie con seguimiento: La cámara frontal de 18 MP usa Center Stage para mantenerte encuadrado automáticamente en videollamadas.

Resistencia real: Cuenta con certificación IP68, aguantando immersiones hasta 6 metros, y el nuevo Ceramic Shield para proteger el vidrio.

Conexión rápida: Puerto USB-C con velocidades de transferencia altas y Wi-Fi 7 para mejor estabilidad en internet.

Formas de pago, envío y garantía del producto en Liverpool

Para el pago, Liverpool está manejando hasta 6 meses sin intereses con su tarjeta y otras bancarias. Si tienes el efectivo completo, hay un descuento adicional cercano al 5% al pagar de contado, lo que podría bajar el precio de los $30,999 pesos iniciales. Las versiones de mayor almacenamiento (512 GB, 1 TB y 2 TB) suben de precio, llegando hasta los $50,999 pesos en su configuración máxima.

Para quienes no quieren esperar, la tienda habilitó la opción Click & Collect. Compras en la web y recoges en sucursal en unas 2 a 4 horas, siempre que haya stock en tu zona. El envío a domicilio también es gratis a todo el país.

Un punto que conviene revisar es la protección. El equipo trae garantía estándar de un año con Apple, pero Liverpool ofrece seguros extras. El Plan Básico cuesta alrededor de $4,980 pesos y el Plus cerca de $7,540 pesos; estos cubren daños accidentales y robo con violencia, algo que muchos usuarios prefieren tener claro desde el día uno.

Con esta llegada a las estanterías de Liverpool, el iPhone 17 Pro Max queda disponible para compra inmediata, con todas las facilidades de pago que suele manejar la departamental para electrodomésticos y tecnología de gama alta.