Draxer, el viral de YouTube en tecnología: “Sólo estos tres iPhones valen la pena en 2026"

Elegir un iPhone en 2026 no es tan sencillo. El divulgador tecnológico Draxer, que acumula millones de visualizaciones en YouTube, publicó un análisis sobre qué teléfonos de Apple siguen teniendo sentido hoy. Su conclusión es que sólo tres opciones ofrecen un equilibrio real entre rendimiento, vida útil y experiencia diaria.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Los iPhone que Draxer recomienda evitar

El primer punto del análisis se centra en desmontar la idea de que cualquier iPhone es una buena compra. Según el experto, hay modelos que sobreviven gracias al nombre de la marca, pero que ya no justifican su precio.

Uno de los principales señalados es el iPhone 14, al que considera demasiado continuista frente a generaciones anteriores. En su opinión, el salto técnico no compensa el costo extra frente a alternativas más equilibradas dentro del propio catálogo de Apple.

También queda fuera el iPhone 11. Aunque todavía se vende como puerta de entrada al ecosistema iOS, su pantalla LCD, la conectividad más limitada y el desgaste del procesador lo colocan en desventaja frente a modelos más recientes.

Las tres opciones de iPhones que sí valen la pena en 2026

Tras descartar varios modelos, el creador señala los iPhone que, a su juicio, mantienen un equilibrio sólido entre potencia, soporte de software y experiencia real de uso.

El primero es el iPhone 13. A pesar de su antigüedad, sigue ofreciendo un rendimiento competitivo gracias a su procesador y a la optimización de iOS. Para quien busca entrar en el ecosistema Apple sin gastar demasiado, representa una alternativa estable y todavía muy capaz para tareas exigentes.

El siguiente escalón lo ocupa el iPhone 16. Aquí el foco está en la longevidad. Su hardware más moderno lo prepara mejor para futuras actualizaciones y funciones avanzadas, incluidas herramientas de inteligencia artificial y juegos exigentes.

El puesto principal, según Draxer, lo ocupa el iPhone 17 base. Este modelo incorpora mejoras que eliminan algunas de las críticas históricas a la gama estándar, especialmente en fluidez de pantalla y gestión de recursos.

Entre los puntos que el experto destaca de estas elecciones se encuentran:

Rendimiento suficiente para varios años de actualizaciones

Cámaras consistentes para fotografía diaria y vídeo

Mejor gestión de batería frente a modelos antiguos

Experiencia fluida en uso cotidiano

Relación más lógica entre precio y prestaciones

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.